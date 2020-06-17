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上百億遺產飛了！新光吳火獅私生女認祖案更二審仍敗訴

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▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲高等法院民事庭，仍判決陳女並非吳火獅私生女。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新光集團已故創辦人吳火獅私生女陳子婷認祖歸宗案，陳子婷請求吳火獅的6名子女吳東亮、吳東進等人代為認領。一二審均判決陳女勝訴，更一審改判陳女敗訴，案經撤銷發回，高等法院17日更二審宣判，仍判決陳女敗訴，可上訴。由於本案陳女若勝訴確定，將可獲得上百億元的吳火獅遺產，但敗訴後，遺產就無法領取。

吳火獅1986年過世，享年67歲，育有4子2女，包括新光金控董事長吳東進、台新金控董事長吳東亮等。而本案起因於不倫戀，1976年已婚的吳火獅，與當時有婚姻關係的女子陳麗如（1969年與高姓男子結婚）交往，兩人於1983年間生下陳子婷。吳火獅當年本來打算辦理認領陳子婷，但最後卻因病過世。

陳子婷於2004年間，首度提出「確認親子關係」之訴，但因無法舉證，敗訴確定。但勝訴的吳家人，卻央請新光保全董事長李峰遙，每3個月支付30萬元生活費給陳氏母女，條件是「妹妹不要回吳家姓吳」。但吳家人付了4年生活費後，不再支付。陳女二度起訴，請求吳火獅的6名子女，代父認領。

一二審法院審理時，吳家人拒絕認領，但也拒絕配合驗DNA，而法院根據陳女提出的錄音檔和匯款紀錄，證明李峰遙曾代吳家人提供生活費給陳氏母女，視同已代父認領，均直接判決陳女勝訴。但更一審則認為依據陳女提出的證據，不能證明吳家人託付李峰遙代轉生活費，因此逆轉改判陳女敗訴，案經最高法院撤銷發回，高等法院更二審17日宣判。

更二審維持更一審見解，仍判決陳女敗訴。陳麗如17日親自到庭聆聽宣判，聽到審判長判決敗訴後，她呆坐在椅子上，直說「怎麼會這樣？」強調一定會提出上訴。本件豪門認祖案件，若陳女因此勝訴確定，依照民法規定，陳女將可獲得吳火獅遺產的1／12的特留分，按照目前新光金控資產約3兆來計算，陳子婷若再打遺產分配官司，可望分得上百億元的資產。
 

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