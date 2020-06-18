平假日尖峰時段旅客多　高鐵6/30起再「增開12班車」

▲疫情趨緩，搭乘高鐵的旅客逐漸回流。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，搭乘大眾運輸旅客回流，高鐵公司表示，將自6月30日起再度增班，增開12班次列車，屆時每週總班次將達961班，旅客可自6月21日凌晨零時起陸續開始訂票。

高鐵公司表示，6月30日起將增開12班次列車，包括一南下列車、五北上列車，時間為上下班尖峰時段，自由座車廂數為3到4車廂不等。

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高鐵公司表示，自五月下旬以來，因應疫情趨緩、旅運需求回升，高鐵公司經滾動式檢討後，持續調增班次，本次自6月30日起再調增12班次後，每週總班次將達961班，以更加充足之運能。

▲高鐵宣布再增開班次。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司提醒，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

▲高鐵增開12班車。（圖／高鐵提供）