端午連假「報復性出遊」國道恐塞爆　高鐵不賣自由座...台鐵、客運備戰

▲端午連假掀出遊潮，端午節當天，國道南下將會湧入較平常1.6倍的車潮，而國五南下的車潮更將是平時的1.8倍。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

端午連假即將到來，將是「防疫新生活」啟動後首波面臨的連假，因「報復性出遊」及期末考延後等變因，交通疏運面臨考驗。對此，交通部長林佳龍昨（17）日傍晚召開端午疏運會議，他在會中指示，以旅客角度出發，強化各運具之間的整合，例如針對高鐵無自由座所減少的運能，應事先備妥客運或台鐵等運具的運能，並主動引導旅客在時間及運具上分流。

根據交通部端午疏運計畫的預估，今年端午連假受疫情與「反彈式出遊」影響，加上過去端午節落於通常於學生期末考前，家庭出遊的情況較少，連帶使觀光帶動的人車移動相較於春節、清明節等假期少，然而今年暑假往後延2週，導致出遊人車潮較難估計。

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▲避免連假塞在路上，假期第1、2日南下建議於下午1點後出發，第3、4日北上建議上午12點以前出發。（圖／記者陳家豪攝）

高公局估計，6月25日端午節當天，國道南下將會湧入較平常1.6倍的車潮，而國五南下的車潮更將是平時的1.8倍，建議民眾可以改駛台61線。假期第1、2日南下建議於下午1點後出發，第3、4日北上建議上午12點以前出發，並善用「1968」APP掌握最即時的路況，避免壅塞。

而公路總局也為因應蘇花改可能湧現小客車車流，因此將於連假期間的特定時段管制大貨車單向或雙向通行，同時提升蘇花改主線路段行車速限提升至70公里。高公局、公總也建議前往東部的民眾，可以多搭乘公共運輸，且因國道5號提供大客車優先通行，單程可能較自駕省30分鐘以上。

▲連假期間高鐵不賣自由座，加班車運能也逼近極限。（圖／記者李毓康攝）

此外，由於防疫因素，高鐵於連假期間不販售自由座，致使列車的座位數固定，無法似過去可加開全車自由座疏運旅客，因此雖高鐵已增開215班列車營運，並將現有34組列車中的33組上線服務旅客，但也逼近運能的極致，未來再加開班次空間有限。

林佳龍指示，各單位應加強橫向聯繫，並於連假前，再由次長主持疏運會議，確認各單位疏運計畫皆能順利執行，他將親自前往視察疏運狀況。此外，高鐵採全車對號座，可能會有民眾買不到票，各單位間應強化橫向聯繫，疏導無法搭乘高鐵的民眾改搭台鐵或客運返家。

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