支持隋棠！快來量量幼兒園的身體自主保護指數～

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（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

日前隋棠在擔任「蝴蝶朵朵」種子講師時，曝光女童自承遭性侵一事，被相關單位暗指未查證就發文，還說「只是強制性猥褻且並非數次」，我聽了實在難過，這完全是官場搓湯圓文化，故意把話說得好聽點，企圖大事化小、小事化無，把責任推向天邊，就沒自己的事了。

不管是猥褻還是言語上吃豆腐，這都是一種對身體與心智的侵害，不要說孩子了，就連大人碰到，陰影都會久久無法散去，甚至留下一輩子的傷痛，然而，隨著資訊傳遞發達，社會開始發現，天真無邪、沒有明顯第二性徵的孩童，也可能受到侵犯。

欸～秘而不宣是最糟糕的態度！人生順遂的他們不懂，一樁禍事發生後，受害者最痛心的不是面對加害人，而是「沒人相信自己說的話」，該單位看似保護女童，其實是用不痛不癢的虛情假意，再次重擊、傷害當事人。

「幼兒身體自主」已經是為人父母必修的顯學。

教育觀念必須與時俱進！在我們舉起「我的身體我作主」的自主大旗時，若春風化雨的老師們，沒有即時更新社會時事，還持著「應該不會啦」的僥倖心態，那想必對學童、老師、家長三方，都是一場災難，如果您跟我一樣，也是非常重視身體自主保護的家長，那快來檢視自家孩子所就讀的園所，在這方面的觀念夠不夠齊全吧。

1、學童使用的廁所，是否有隔板？

一般來說，幼兒園為了管理方便，又怕幼小的孩子在如廁時出事，所以不會將學童廁所設計得太隱密，但基本的隔板、小拉簾還是要有，雖然沒什麼實質功能，但還是能形塑孩子自我身體保護的意識。

2、老師在替學童更衣的時候，有沒有做遮蔽措施？

我很討厭一句話：「他們年紀這麼小，胸部又沒發育，幹嘛這麼計較？」

孩子在園一整天，難免有運動出汗或打翻飯菜等必須更衣的狀況，此時，老師的態度很重要，不能一味求快，讓孩子直接露點，而是要盡量與其他同學隔開，若空間太小，老師可以告訴孩子「非禮勿視，不要看別人的身體！」轉頭或遮眼都可以。

身體的保護，不能等到第二性徵發育才來注重，對於戀童癖來說，平胸蘿莉比波霸女郎，更能引起性慾，所以，別再輕忽了。

3、學童的課程或才藝表演，有無親吻、擁抱等動作？

我不得不嘆息，在八股的樣版教育之下，還是會有老師認為，讓孩子親親抱抱「拍照起來很可愛」。

殊不知，這些孩子都是怕被老師教訓，所以遵循指導擺pose，根本不了解親吻與擁抱代表的涵義跟特定性，更不理解這些行為，是自己可以決定要不要做的！

真的別讓孩子去做這種娛樂大人的行為！這一點都不有趣。

4、不能只教衣服遮蔽的部位不能碰！

傳統的老師認為，身體保護範圍只限衣服遮蔽到的部位，所以手腳、頭臉「碰到沒關係！」等等，哪來的沒關係？真正的身體自主保護，應該是教育孩子，只要碰觸到身體，就連握手都該取得同意，才能進行。

5、老師在與小朋友互動的時候，會不會先口頭邀請，獲得孩子的允許再動作？

有時候，忙碌的教學生活，會磨耗老師們的創意及追求新知的反應，他們認為自己做到了，但在外界眼中，還是僵化得不得了，基本上，這種性別教育、身體自主觀念，還是取決於帶班老師的態度，如果老師本身認同，那肯定比別人多重視一點。

以上，這不是我們當家長的杞人憂天，而是教育單位必須加緊腳步，不要活在自己的象牙塔裡，再次強調，不管是行動猥褻還是言語吃豆腐，只要讓當事人不愉快，那就是侵害了！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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