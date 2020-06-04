當孩子碰到怪怪的人...識時務為俊傑，客套這門課！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我不是一個很傳統的媽媽，對女兒DAHLIA來說，她比別的孩子，握有更多話語權與選擇權，她甚至可以在合理範圍內對我生氣，雖然不見得能改變什麼（笑），但至少她獲得學習替自己發聲的機會，正因此DA講話也是大剌剌的，沒什麼模糊地帶。

前幾天，我到高雄玩，住85大樓民宿，晚上約了大學同學相聚，沒想到那附近沒什麼餐廳，只看到一間熱炒還在營業，不得不說，這熱炒真不錯，好吃又份量大，當我們吃得正開心的時候，老闆娘過來說：「隔壁桌客人在打賭，賭妳們誰是小孩的媽媽？」

只見那群人馬上起鬨：「妹妹長得好可愛哦！好像韓國人！妳今年幾歲？」DAHLIA傲嬌又害羞的個性跑出來，整個臉一垮、歪嘴斜眼的嫌棄樣，嘴硬回道：「只有媽媽可以說我可愛！」

我知道她不是惡意，只是不喜歡受矚目，但人在異鄉，鄰桌客人又喝了酒：「哇，妹妹好像不是很開心耶！」我小聲說：「妳這樣看起來，很沒禮貌。」加上我同學趕緊助攻圓場：「她會害羞耶～」對方也沒再為難下去。

我們草草吃完準備離開，我輕聲提醒DA：「妳等下要跟人家說掰掰！」她一臉問號，用大嗓門說：「為什麼？」我嚴肅地回：「掰就是了，回去再跟妳說。」在一陣「好可愛」的驚呼聲中，我們走出大門。

回民宿後，我把DA叫過來：「妳知道為什麼，我叫妳要好好說掰掰嗎？」「不知道。」我還不知道如何解釋江湖味，所以這樣說：「因為喝酒的人，很容易做出不理智的事情，萬一他們看妳擺臭臉，一個不愉快，找妳麻煩怎麼辦？妳對媽媽可以很直接，但在外面，就算不情願，也要假裝保持禮貌，避免激怒別人，這樣才能找機會離開，好保護自己。」

「可是，只有媽媽能說我可愛！」，我當然知道，在DAHLIA的心裡，我現在是她唯一在乎的人，可面對這種情況，還是得叮嚀孩子：「這不是可愛不可愛的問題『假裝』是自保的方式，可以讓氣氛緩和一點！畢竟沒人想被不禮貌，我們在外地，任何事都要更加小心才是。」

鄰桌江湖味很重，猜得出來是附近八大行業員工，但每個人都有自己的故事跟選擇權利，我不想把世界二方法，擅自對孩子定義「他們是壞人」，加上雖然DA只有6歲，但隨著多次自由行經驗，警戒性和獨立程度，也高於同齡的孩子，所以我用這樣的方式引導她，碰到險境要如何安全退場，只是孩子的世界仍非黑即白，要靠多多提醒、常常教育才行。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。