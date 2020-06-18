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張姓色狼「零食誘拐」多名國小男童到廁所性侵　法院重判9年10月

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▲張姓男子姓狼叔侵入校園，涉嫌向國小10歲學童性侵，台南地院判狼9年10月有期徒刑。（圖／記者林悅攝）

▲張姓男子姓狼叔侵入校園，涉嫌向國小10歲學童性侵，台南地院判狼9年10月有期徒刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南張姓男子被控涉嫌連續對10歲國小男童等人強制性交、猥褻，涉犯妨害性自主案，經檢方提起公訴，台南地院18日宣判，將張男依對未滿14歲男童強制性交罪、強制猥褻罪等5罪，判刑9年10月，可上訴。

台南地院行政庭長指出，法院審理被告張姓男子妨害性自主案，判決張男對未滿14歲男子犯強制性交罪1罪、對未滿14歲男子犯強制猥褻罪4罪，判有期徒刑8年6月、4年6月、4年6月、4年8月、5年，應執行有期徒刑9年10月。
被告係犯對未滿14歲男子犯強制性交罪1罪、對未滿14歲男子犯強制猥褻罪4罪，應分論併罰。

判決指出，被告為滿足一己性慾，不顧被害兒童人格、身心發展之健全及性自主決定權利，分別對於未滿14歲之被害男童等人強制性交、強制猥褻，對被害男童人格發展及性自主權均造成重大影響，且被告係長期利用進入國小校園與國小學童打球、提供手機玩遊戲之方式，與國小學童熟識，於取得學童之信任後，因見國小學童年幼可欺且判斷事理能力未臻成熟，而分別侵害國小學童共3人，受害最深之男童並因此承受身心煎熬之重大創傷，男童父母亦因此感到自責痛心，全家所受影響非輕，且嚴重破壞國小校園之安全，造成國小學童家長人心惶惶，惡性重大，所為應予嚴懲。

被告犯後復矢口否認犯行，飾詞圖卸，未見絲毫悔悟之意；兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害，暨其素行、智識程度、職業及經濟家庭狀況，及其配偶業已與其中1名被害男童之母達成和解，但迄未能與受創最深男童等人之法定代理人達成和解等一切情狀，量處9年10月徒刑。可上訴。

據了解，其中1位受害男童遭張嫌2度性侵，受害男童母親得知判決結果，當場哭了出來，她說：「這些日子以來，沒有人能真正了解我的痛苦，看著孩子夜裡驚醒，坐在床上啜泣，心真的很痛」。

受害男童母親認為，張男應該永遠被關起來，別讓他再出來殘害其他小孩，男童母親說：「他真的很可惡，受害的小孩都是小學生，幾乎都是10歲以下的孩子」，受害孩子的身心嚴重受創，那是一輩子、無法抹滅的創傷。

據了解，台南市議員林燕祝接獲家長陳情，指有狼叔侵入校園，涉嫌向國小10歲學童「亂摸」，家長發現後耐心詢問才得知兒子2年前早就遭到這名狼叔性侵，且狼叔甚至威脅被害人「若說出去就要打死他」，家長報案後，狼叔一度遭羈押，但期滿後已獲交保，讓家長相當擔心。

該名狼叔還以乾兒子在校就讀為由，經常在學校出沒，孩子都稱該名男子為「大叔」，狼叔似專挑男童下手，常利用零食、手機引誘，把男童帶往校內廁所性侵，事後再以生命安全威脅孩童不能告訴家長，犯案時間恐長達2年。

2019年6月19日狼叔到校外超商再度對男童伸出狼爪，被家長當場發現，才得知兒子長期遭陌生男子猥褻，導致兒子長期做惡夢，家長得知後十分心痛向市議員林燕祝投訴。

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