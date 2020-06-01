　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

觀光升溫／防疫旅遊4大心法，讓你放心帶孩子出去玩！

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

▲ 圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供 （以下同）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

瘟疫不會消失，但人類終將學會與病毒和平共處。

看到防疫五月天到處趴趴走，替台灣觀光打強心針，您也快按捺不住想出去玩的衝動嗎？隨著疫情漸漸趨緩，政府逐步鬆綁許多限制，甚至由衛福部部長陳時中帶隊，鼓勵民眾在做好自我防護下，多安排國內旅遊行程。

這幾個月，全台上下一心，努力克制自己的慾望，盡量少外出，待在家裡嚴格防疫，我跟女兒DAHLIA是呼吸道易敏體質，尤其我有氣喘舊疾，所以對這次肺炎特別謹慎，幾乎不敢出門，連外食都戰戰兢兢…不得不說，雖然這一戰打得漂亮，但台灣人天性奔放，大家真的都悶壞了。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

現在正好是島內疫情趨緩，與開放出入境前的安全期，我月初接到通知，要去台中處理被人盜圖事宜，原本宅在家好久的我，想請假不出席，由檢察官幫我代訴，但想了一想，自己的權益還是要自己維護，加上犯錯的不是我，心情沒那麼緊繃，乾脆延伸旅程，往南部走走吧！

雖然是旅行，但肺炎疫情尚未結束，身為一家之主，我歸納出4大安全防線，提醒大家謹慎面對，才能開心出遊、健康回家！

1、下榻旅店的選擇：首重業者的防疫心態。
我不管住哪裡，最注重的就是乾淨！設備老舊、隔音不好都不是大問題，尤其在疫情期間，如果業者沒有管控、加強清潔，那住起來也不安心。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我常在網路平台訂房，它有篩選星等的功能，基本上，8顆星以下的住宿，我就不考慮了，若您想知道業主有無重視這塊，可以從各訂房網上，找旅客的留言評鑑喔！

2、交通工具的選擇：考慮距離、時間與清潔度。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我們家沒有車，出遊得靠大眾交通工具，考量到環境整潔度與社交安全距離，我選搭高鐵自由座往返，哪班乘客較少搭哪班，加上高鐵速度快，能大幅縮短在密閉車廂待著的時間。

3、出遊地點的選擇：減少群聚機會，多往戶外走動。

我知道很多家長愛往百貨、親子館跑，但全世界的百貨公司跟親子館，長得都差不多啊（遠望）所以，除非到了山窮水盡，方圓五百里內沒有其他選擇的時候，才會認命往百貨走。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

基本上，我喜歡找該地才有的特色景點，像是高雄碼頭、橋頭糖廠、台中彩虹眷村、歷史建築，因應疫情，我們都往戶外跑，室內只走馬看花待一下，老實說，現在很多古蹟改造，雖然外觀不一樣，但裡面都是文創、伴手禮櫃位，實在沒什麼新意，不如走到門口，給太陽曬一曬。

4、老調繼續彈：消毒、洗手、戴口罩、保持社交距離。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

除了勤消毒、多洗手、保持社交距離外，我們是台北在地人，這次到台南、高雄，才知道疫情緊急的時候，為什麼很多讀者說抱怨：「南部很多人不戴口罩。」因為天氣太熱了，真的戴不住啊！還好，我女兒從進幼稚園小班，就養成天天戴口罩習慣，她反而沒有不適應，全程主動戴著。

以上，經過6天5夜的行程，我們帶著滿滿回憶安全回家了，也提供給您疫情後時代的4道防線參考，推薦大家都去好好散個心，接下來開放出入境，又是一場硬仗呢。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
振興券如何領搶先看！花3千退你2千　四大管道一次看懂
清潔保養CP值冠軍！　買就送「20個立體口罩」
剛目睹死亡車禍…22歲男IG：騎車要小心！　12小時後與女友
崔佩儀爆19年婚變露面　談到老公哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

何時放手讓小孩自行上下學？　這6點是必備關鍵！

從被給予到被感激…綠玫瑰：分享要記得維護同學尊嚴

防疫優先！不出門也能在家進行的7堂親子課～

不打小孩日／管教與家暴大不同　如何辨別我是為你好

必看！不需報稅也要申報扶養，避免孩子免稅額被佔

觀光升溫／防疫旅遊4大心法，讓你放心帶孩子出去玩！

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

觀光升溫／防疫旅遊4大心法，讓你放心帶孩子出去玩！

北部4都5月交易量「倒一片」　台中年減千棟！北屯受創最深

敦南誠品為何走到熄燈這步？　網揭「不得不關主因」秒引戰

外送哥半夜送餐「目的地是夜總會」　真相反轉...他冒冷汗：隔天立馬拜拜

奪LLB、小馬代表權卻無法出國　棒協：給國手證書及球衣

絕美透光天井建築！台北精品飯店　摩登餐酒館＋戶外露台超Chill

娶我女兒要給55萬...神鬼繼父「1人飾2角」連傳28封訊息　純情男遭詐170萬

白人男持彎刀想保護店面…下秒遭暴打、石頭猛砸　滿臉血倒地不動

挑戰張國榮、華晨宇！YouTube破億歌手cover《夜半歌聲》：哥哥是傳奇

喜觀搞曖昧的3大星座！雙魚不懂拒絕、射手樂於享受自由

再見了聯合晚報！1萬1783天頭版縮圖拼成「謝謝」　派報員感慨：明天就失業了

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

親子熱門新聞

頭好壯壯靠關鍵神隊友RRR助攻

小孩破壞神明桌　理智線完全斷掉

觀光升溫／防疫旅遊4大心法！

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是因為...

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

新手媽必看！PPSU還是玻璃？

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

＂坐月子＂不能哭小心傷眼又傷身

新手爸媽必看～副食品必備工具

保母三節、年終怎麼給？6點教學

更多熱門

相關新聞

政府為畢業生「超前佈署」了嗎？

政府為畢業生「超前佈署」了嗎？

年輕人以及大學畢業生的失業率一直居高不下。以20-24歲與25-29歲的年輕人來說，去年失業人數達20萬人，失業率則分別為12.27%與6.57%，遠高於整體的3.73%。蔡政府難道不能為這25萬畢業生，也來個「超前佈署」？

吳振名連任台南市藥師公會理事長

吳振名連任台南市藥師公會理事長

新竹露營秘境　星空電影院超Chill

新竹露營秘境　星空電影院超Chill

國民黨串連15縣市長拍片宣傳「安心旅遊」

國民黨串連15縣市長拍片宣傳「安心旅遊」

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教親子旅遊台灣旅遊國內旅遊親子遊防疫

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

《青春有你2》「無修音真實片」外流

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

驚悚畫面曝！重機情侶來衝進車底遭輾慘死

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面