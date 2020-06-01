觀光升溫／防疫旅遊4大心法，讓你放心帶孩子出去玩！

▲ 圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供 （以下同）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

瘟疫不會消失，但人類終將學會與病毒和平共處。

看到防疫五月天到處趴趴走，替台灣觀光打強心針，您也快按捺不住想出去玩的衝動嗎？隨著疫情漸漸趨緩，政府逐步鬆綁許多限制，甚至由衛福部部長陳時中帶隊，鼓勵民眾在做好自我防護下，多安排國內旅遊行程。

這幾個月，全台上下一心，努力克制自己的慾望，盡量少外出，待在家裡嚴格防疫，我跟女兒DAHLIA是呼吸道易敏體質，尤其我有氣喘舊疾，所以對這次肺炎特別謹慎，幾乎不敢出門，連外食都戰戰兢兢…不得不說，雖然這一戰打得漂亮，但台灣人天性奔放，大家真的都悶壞了。

現在正好是島內疫情趨緩，與開放出入境前的安全期，我月初接到通知，要去台中處理被人盜圖事宜，原本宅在家好久的我，想請假不出席，由檢察官幫我代訴，但想了一想，自己的權益還是要自己維護，加上犯錯的不是我，心情沒那麼緊繃，乾脆延伸旅程，往南部走走吧！

雖然是旅行，但肺炎疫情尚未結束，身為一家之主，我歸納出4大安全防線，提醒大家謹慎面對，才能開心出遊、健康回家！

1、下榻旅店的選擇：首重業者的防疫心態。

我不管住哪裡，最注重的就是乾淨！設備老舊、隔音不好都不是大問題，尤其在疫情期間，如果業者沒有管控、加強清潔，那住起來也不安心。

我常在網路平台訂房，它有篩選星等的功能，基本上，8顆星以下的住宿，我就不考慮了，若您想知道業主有無重視這塊，可以從各訂房網上，找旅客的留言評鑑喔！

2、交通工具的選擇：考慮距離、時間與清潔度。

我們家沒有車，出遊得靠大眾交通工具，考量到環境整潔度與社交安全距離，我選搭高鐵自由座往返，哪班乘客較少搭哪班，加上高鐵速度快，能大幅縮短在密閉車廂待著的時間。

3、出遊地點的選擇：減少群聚機會，多往戶外走動。

我知道很多家長愛往百貨、親子館跑，但全世界的百貨公司跟親子館，長得都差不多啊（遠望）所以，除非到了山窮水盡，方圓五百里內沒有其他選擇的時候，才會認命往百貨走。

基本上，我喜歡找該地才有的特色景點，像是高雄碼頭、橋頭糖廠、台中彩虹眷村、歷史建築，因應疫情，我們都往戶外跑，室內只走馬看花待一下，老實說，現在很多古蹟改造，雖然外觀不一樣，但裡面都是文創、伴手禮櫃位，實在沒什麼新意，不如走到門口，給太陽曬一曬。

4、老調繼續彈：消毒、洗手、戴口罩、保持社交距離。

除了勤消毒、多洗手、保持社交距離外，我們是台北在地人，這次到台南、高雄，才知道疫情緊急的時候，為什麼很多讀者說抱怨：「南部很多人不戴口罩。」因為天氣太熱了，真的戴不住啊！還好，我女兒從進幼稚園小班，就養成天天戴口罩習慣，她反而沒有不適應，全程主動戴著。

以上，經過6天5夜的行程，我們帶著滿滿回憶安全回家了，也提供給您疫情後時代的4道防線參考，推薦大家都去好好散個心，接下來開放出入境，又是一場硬仗呢。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。