不愛幼兒園書包印字！用這招有效快速去除～

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

在杜鵑花開的季節，許多幼兒園選擇送書包，給升小一的孩子當畢業禮物，美中不足的是，這些新書包通常被印上大大的幼兒園校名及電話，實在毫無美感可言，讓很多家長留也不是、丟也不是，這裡就來教您怎麼解決這個難題。

上週DAHLIA畢業典禮，拿到的書包很英倫風（老天，還好上面沒有誇張的卡通大圖），而且剛好是她最愛的粉紅色，可惜，雖然是給學生的臨別心意，但由於幼兒園是營利機構，很多做法仍以宣傳招生為優先考量，這才有了書包、餐袋印字這種陋習。

我們不是要抹煞幼兒園的苦心，但印上大大校名的書包，就跟選舉拿到的候選人購物袋一樣，很難拿出去啊！到底有沒有辦法，去除這些印字呢？就讓我帶大家一起實際試試看吧。

首先，準備以下品項：去光水（或香蕉水）、手套、口罩、棉布、不要的牙刷、一杯水。

警語：去光水、香蕉水等有機溶劑，會產生對身體有害的刺鼻氣體，請在通風良好處操作！

1、戴上手套與口罩，您要戴上護目鏡（或太陽眼鏡）保護眼睛也無妨。

2、針對印字處，倒上去光水，不要一下倒太多，避免其他部位一起脫色。

3、用牙刷大力刷，字漆很快就會溶出、脫落。

4、以棉布沾水擦拭，並重複以上步驟2、3次，如果脫色力道不足，可以用更強力的香蕉水等，含有甲苯成分的有機溶劑試試。

5、用清水及洗劑，徹底洗淨整個書包，並晾乾。

操作影片：https://youtu.be/DiDQuY989Ec

原則上，這些印字去除的難易度，會隨著書包的製造日期改變，越新的書包，因為上漆的時間還不久，所以印字越容易脫落，像DAHLIA用了2年半的老書包，來回刷了4、5次，仍留下清楚的邊邊，只能宣告放棄，另外，晾乾以後的書包，字跡會變得比較不明顯喔。

因為使用這些強效的去漆溶劑，所以除了印字脫色外，沾到的部分，都多少會有點褪色，不近看沒事，重視細節的家長可能就受不了了，若您很介意，可以參考下列方式：

1、使用布貼、熨燙貼擋住，並噴上防水噴霧（防水噴霧要戴口罩，在室外使用喔）。

2、用反光貼覆蓋字跡，不只遮羞，還能加強安全，一般貼紙的黏性不夠，可以用強力黏膠來加強。

3、沾壓克力顏料，畫上孩子喜歡的圖案，DAHLIA有個二手書包，就是這樣被我重生的。

最後，還是呼籲各幼兒園，入學的書包有校名，可以說是防遺失，讓外面撿到的善心人士，能將書包交還給學校，物歸原主，但大班離園的學生要入小學，還是給孩子留點美學教育的空間吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。