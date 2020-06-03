反霸凌／我不想讓父母擔心…從制服讀出孩子的生活與心事吧！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

隨著女兒DAHLIA將上小學一年級，最近我開始整理鄰居先前給的恩典牌制服，可惜DAHLIA這陣子長太多，這些制服大部分都過小，只能轉送給她的幼稚園同學，既然要送人，想說先拿漂白水來刷一刷，但其中有幾件白色上衣，在袖子跟後背，都沾上一點一點的黑色鋼珠筆痕跡。

這些制服的其他部位都挺乾淨，大部分只有吃飯時的油滴，連汗漬都不多，原主人應該不是調皮搗蛋的孩子，我越洗越覺得不對勁，起了疑心，便詢問那位媽媽：「妳兒子念國小的時候，是不是碰過什麼事？」沒想到，她竟然秒回：「妳怎麼知道？」

原來這衣服的主人個子瘦小，常被班上同學惡作劇，這衣服後面的印子，就是被捉弄來的，雖然不是大奸大惡，但當時這小男孩確實感到難受、不愉快，還有點討厭上學，只是勢力單薄，不敢公然反抗，面對這些惡作劇，他大都假裝開心果，笑笑帶過。

雖然承受這樣的壓力，但為了不讓家人擔心，他選擇事過境遷，在新聞上看到類似事件，才輕描淡寫地與家人分享「我國小的時候，也被同學欺負過啊！」

人家說，大器晚成，現在這男孩，已經長得比同齡同學高了，身材因為打球，練得很壯碩，再也沒人敢隨便欺負他，不過對於這些往事，他說：「自己不會報復，但是也不原諒那些人！」因此，他從未參加同學聚會，刻意避開碰面的可能。

是啊！憑什麼受害者長大，就必須強裝寬容大度，來原諒這批當初捉弄自己的人？原諒本來就是一種個人選擇！

鄰居直率海派，雖然有婚姻，可她的先生不太顧家，連工作都愛做不做，有跟沒有差不多，她為了養育孩子，自行開設公司創業，經營地有聲有色，她聽我講到制服斑點，才恍然大悟！慚愧地說：「啊，我這個當媽的，都沒發現...」

我安慰她，人各有長處，她會做生意，我則擅長觀察，不是每個人都這麼細膩，只是苦了這個孩子，被這樣拿筆戳背玩，不知道他當時的情緒有多難過啊？

所以，建議各位家長，每天回家後，多多觀察孩子的制服，雖然不見得像這位男孩碰到霸凌，但這些衣服上可以讀出很多故事，像是今天在學校吃了什麼、畫了什麼、玩了什麼，都可以幫助親子溝通，以及了解孩子的校園生活，倘若真的有些不太對勁的痕跡，也才能迅速應對！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。