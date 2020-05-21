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親子

親身經歷！第一次與幼稚園老師溝通的5大重點

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「您家孩子準備進幼稚園過團體生活了嗎？」時序將進入暑假，對許多小小孩的媽媽們來說，正是積極找尋適合幼稚園（幼兒園）的時期，您知道嗎？除了消防、娃娃車等硬體設備外，與未來帶領寶貝的老師們溝通，也是重點待辦事項之一。

現行法令規定，1位老師配15名學童，但就連家長自己在家帶1、2個小孩就快崩潰了，所以很多事情，老師真的心有餘而力不足，每天瘋狂趕趕趕，才能把整班孩子搞定，加上私幼的超收問題很嚴重，堅持不多收學生的沒幾家，要是您把孩子送進超收幼兒園，更務必要跟老師先溝通以下幾點！

1、孩子的人格特質

雖然很多孩子在家，跟在外頭的態度不一樣，但畢竟加入群體生活，還是必須讓老師在短時間內掌握孩子的習性！每個小孩都獨一無二的，他喜歡什麼、不喜歡什麼、擅長什麼、不擅長什麼，請多跟老師分享吧！

像我女兒會慢熟，但只要熱絡起來就不得了，這點我就先替老師打預防針，請老師稍微引導一下，就會激發她的超強學習力。

2、孩子身體狀況

基本上，幼稚園一定會要求看寶寶手冊的疫苗表，所以家長們趕緊帶孩子補齊吧，此外，如果孩子有什麼遺傳疾病，像氣喘、蠶豆症、先天性心臟病…等等，或對什麼東西過敏，請務必告訴老師，讓學校從餐點表剔除，以防止意外發生。

3、家裡的用餐規則

不得不說，幼稚園百百款，拿零食當鼓勵的不在少數，請先跟老師說明家裡的用餐規矩，如：不吃糖、不吃餅乾、不餵飯、不吃隔餐飯等等，如果有宗教信仰的忌諱，例如不吃豬肉、牛肉，也要記得提前向學校反映喔。

4、家裡的教育模式與對孩子的期待

這就比較嚴肅了，每個家長對孩子的想法不同，有人重視學習表現，有人認為健康快樂就好，我們家著重禮貌跟生活教育，所以一開始就跟老師表明，我目前不太看那些成績跟表演項目，這方面不用逼太緊，但我也知道有家長非常要求孩子不能輸在起跑點上，就看各家風格囉！

另外，我很重視性別教育跟身體自主權，但我女兒就讀的幼稚園，想法比較傳統，他們不能理解小孩的身體也需要被尊重，認為沒有性徵就很安全，但我堅持必須從小教孩子保護自己的身體及隱私，在一次次思想衝突下，我讓孩子養成穿內衣的習慣，就算在教室統一換衣服，也不至於那麼赤裸裸。

5、家庭的狀況

本來，我應該鼓勵大家多與園方交流自己家庭狀況，尤其是單親家庭，這樣的做法可能會帶來更多資源及補助，但說真的，嘴長在人家臉上，自家話題很容易成為人家茶餘飯後的消遣。

過去，我都提早說我們家是單親，但可能因為刻板印象吧，每次說出來一定會冷場，就算強調是那種過得挺自由開心的單親，可被說小話的機會還是不低，如果要我從頭選擇，或許下一次會選擇先觀望，不要這麼早說。

以上是我所親身觀察出來的現象，不瞞各位，其中參雜很多是碰撞過後的真實經驗談，我女兒在幼稚園這2年半，我們有衝突也有感謝，偶爾回顧當初選幼稚園的時候，要是有人提早告訴我這些必要須知，那有多好？獻給準備入幼稚園的菜鳥家長！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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