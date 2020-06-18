手機充電器可殺死病毒！以色列發明「抗疫口罩」　專家警告：插電時勿戴

▲以色列發明重複性口罩，用手機充電器即可殺死病毒。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球口罩需求量大增，由於一次性口罩並不環保，以色列的研究人員表示，他們已經發明了一種可重複使用的口罩，可以利用電力加熱消毒殺菌，用手機充電器即可殺死新冠病毒。

據《路透社》報導，以色列研究小組負責人艾恩耶利（Yair Ein-Eli）表示，該款口罩可以透過USB充電器，例如常見的手機充電器等，以電力將口罩內層的碳纖維在30分鐘內加熱至攝氏70度，足以殺死病毒。

艾恩耶利提到，在新冠肺炎肆虐全球期間，民眾對於一次性口罩的需求很大，那種口罩不經濟也不環保，「必須使它可以重覆使用且合乎環保，這就是我們的解決方案。」

不過，艾恩耶利也警告，口罩消毒過程約30分鐘，切記不可戴在臉上充電；另外，口罩若反覆加熱可能會「損壞口罩的紙或碳纖維，破壞其未來預防疾病的能力。」

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