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居家慶生趴的超～cute部署！名模林可彤備歡樂多多5招　小孩瘋狂大人放空超歡喜

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▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

▲最近可彤與好友們一起幫可愛的小朋友們，舉辦一場居家慶生派對。

圖、文／多多提供

鏡頭前總是自信完美的名模林可彤，脫下華服回到家中，變身可彤媽咪與兒子Adam相處時，也是很有主見與巧思的。她想與孩子成為朋友，為孩子選擇最好的，讓孩子學會分享，所以常常帶孩子與朋友相聚，希望孩子可以盡情享受歡樂，成為她與孩子的甜蜜回憶。

最近可彤與好友們一起幫可愛的小朋友們，舉辦一場居家慶生派對，只要簡單的幾個巧思，讓這場慶生派對可愛多多、創意多多、歡樂多更多，小孩玩得瘋狂盡興，大人輕鬆放空，讓大家都意猶未盡預約下一次聚會呢！

超cute部署一：時尚可愛牆面，佈置超吸睛！

雖然是在家慶生，但是佈置也是不能馬虎的，要讓大家一進到慶生派對現場，心裡直呼：原來在家佈置也能美成這樣啊！
名模品味果然不容小覷，看到小朋友們新奇不已的可愛萌樣，可彤笑著分享兩個夢幻生日牆面佈置重點：
TIPs 1 : 牆面運用亮橘色雨絲垂簾搭配粉彩系氣球，整體既時尚又可愛！
TIPs 2 : 銀橘粉生日字樣、銀色大星星氣球＋亮片氣球，完美呈現夢幻風！

一旁剛到的小朋友們也興奮的一湧而上東摸西摸，開心不已！可愛到不行，桌上專為慶生派對準備的燙金生日帽立即被小朋友們搶成一團，戴起來超級可愛！

▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

▲可彤跟好友用多多佈置的慶生派對，居然美成這樣也太夢幻！

▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

❤️多多彩蛋❤️ 超夢幻慶生派對牆面佈置組+燙金生日帽組多多這次也要送岀五組給媽媽們，要看到最後哦！

超cute部署二：多多歡樂飲料桶 一出場就讓孩子們歡呼尖叫

大人的派對少不了汽水飲料桶，那小朋友的慶生派對呢？
當然少不了小朋友超愛的多多啦！好喝又有不同口味的多多，小小一瓶可以滿足小朋友的大大願望，慶生派對中用多多乾杯慶祝，真是太有fu啦！
TIPs 1：放入彩色水球和三款口味的多多（原味/牛奶/草莓），多多飲料桶放越多越滿，小朋友就越開心！
TIPs 2：可以將空寶特瓶裝水，前一晚放入冷凍庫，準備多多飲料桶時，將寶特瓶冰塊墊放在桶子下層，既可保冰又可讓多多放到滿出來，簡直100分！

▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

▲準備滿滿一桶最愛的多多，慶生派對用多多一起乾杯，超開心！

▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

充滿童心又有豐富儀式感的多多生日蛋糕塔，好吃又好看！

超cute部署三：可愛多層次的「多多歡樂蛋糕塔」 生日儀式感滿分！

慶生派對最重要的主角就是生日蛋糕，為了讓小朋友有專屬感，可彤鎖定了可愛美味的杯子蛋糕，讓小朋友可以一人一個，吃蛋糕時也相當方便。但只是將杯子蛋糕擺盤還不夠有趣，為讓慶生派對佈置更有童趣，可彤運用巧思佈置出這款多層次的「歡樂多多蛋糕塔」，一個小蛋糕＋一瓶多多圍繞而成的獨特蛋糕塔，不但擁有三層蛋糕的儀式感，蛋糕塔頂層搭配旋轉紙馬車佈置，既有童心又超級好看！
TIPs 1 : 杯子蛋糕與多多都可以選擇多種口味，讓每一位小朋友都可以選擇自己喜歡的口味，皆大歡喜！
TIPs 2 : 可以和小朋友一起擺設，滿足他們的參與感與成就感。

▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

▲在準備點心佈置時，看著這群小寶貝們一直忍不住伸手過來想拿小蛋糕跟喝多多，一臉期待流口水的撒嬌模樣讓媽媽們看到心都融化了。

超cute部署四：親子DIY可愛多多玩具 讓慶生活動更好玩！

除了好吃又好看，這次也設計了「多多創意玩具DIY」，喝完的多多空瓶不要丟，只要準備竹籤與飲料瓶蓋，剪貼一些粉彩墊紙版，就可做出好玩又獨一無二的多多創意玩具車。，慶生派對中所有小寶貝們認真摸索的可愛模樣讓媽媽們驚呼聲不斷，也讓派對更加有趣好玩！
TIPs 1：車車的表情或是車身圖案也可以讓小朋友動手畫，更有趣，也可以發揮他們的創意喔。
TIPs 2：也可以將多部車串聯在一起變成火車，會更好玩喔。

▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

親子DIY讓小孩們全心全意安靜半小時，玩具車完成後又滿場跑一起玩不停

超cute部署五：氣球是馬上能集合小孩的法寶，屢試不爽！

▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

怕小孩在派對中不聽使喚嗎？沒關係，只要拿出氣球馬上就可以收服這群小寶貝了，所有小朋友都愛充氣球、拋氣球，氣球彷彿是他們手中的雲朵，可以隨意飛翔，無拘無束，只要有氣球出現，小朋友可以獨自玩上好一會，爸媽放心又開心。
TIPs 1：把氣球充氣後再放開，氣球會咻~~滿場飛舞，小朋友會超級開心喔~
TIPs 2：可以準備手動打氣機或是自動打氣機，節省爸媽體力喔。

同場加映：大人也超愛！賞心悅目多多特調

除了小人兒，其實大人也很愛酸酸甜甜的多多，這次的派對可彤也用多多加上柳橙或是蔓越梅汁，變化出令人賞心悅目的多多特調飲料。

▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

▲想不到加入果汁與小水果切丁的多多大人特調，會如此夢幻又好喝！

多多 可彤小孩超愛不誇張

對於孩子飲食嚴格把關，多多卻是少數她會讓孩子喝的飲料，因為口味多種又可以幫助消化，她分享Adam第一次喝到多多的情況，「不騙你，他真的超愛！尤其是草莓口味，幾乎一口氣就能喝光，每次結完帳，都會心急的想要開來喝，真的超誇張。」

▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

▲Adam最愛的是草莓口味多多，每次喝都迫不及待！

重視陪伴、互動 可彤對Adam的教養態度

「陪伴」也是可彤很重視的教養態度，即便工作忙碌，林可彤還是會花很多時間來陪Adam，「只有多陪伴才能知道孩子的個性，也才能從中調整作法，並且學著改變自己跟孩子溝通的方式。」

這次跟好友們一起準備居家慶生派對，是可彤覺得非常令人難忘的一次慶生會，隨自己喜好的設計佈置，既獨一無二、玩樂空間又很自在；在準備派對過程中，爸媽跟小孩們有許多有趣的互動，一起佈置蛋糕塔，喝完多多一起做玩具車，這些活動都讓小人們止不住滿場歡樂，又有什麼比小孩幸福的笑容更珍貴更令爸媽感到滿足呢？有了這次難忘的經驗，可彤相當推薦爸爸媽媽們，善用多多與創意巧思，與孩子們一起創造出更多令人驚喜的居家慶生派對，相信大人與孩子們都會留下珍貴回憶！

▲▼居家慶生趴的超cute部署！名模林可彤備歡樂多多。（圖／多多提供）

▲用心留下孩子們最幸福珍貴的笑容，再辛苦都值得！

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