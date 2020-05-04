保命住警器可用10年CP值爆表！安裝三大要點曝：遠離冷氣出風口

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市三民區一處透天厝3日一早發生嚴重火警，造成高醫前院長賴文德的女兒、女婿及3名孫子共5人喪命，根據現場救災人員指出，由於住宅內部並未裝住警器、鐵窗門阻擋，才會錯失第一時間逃生機會。對此，消防人員也建議，可自行安裝「住宅用火警警報器」，一顆千元絕對有找，且能使用10年以上。

▲高雄市三民區透天厝3日惡火奪走5條人命，事後發現住宅內未安裝住警器，才會錯過逃生機會。（圖／記者吳奕靖攝）

住家內若安裝住警器後，屋內若出現煙，住警器便會立即發出90分貝廣播、閃爍紅燈，提醒民眾要逃生，廣播聲響大到連熟睡的人都可能驚醒。對此，消防人員表示，這樣的保命裝置其實在量販店、坊間消防器材公司都能容易購買到，一顆價位約500至800元不等，且內裡的鋰電池還能使用超過10年，可以說是CP值爆表的一款保命裝置。

▲住警器1顆僅要價數百元，可用10年以上。（圖／東森新聞，下同）

另外，住警器的安裝方式其實並不難，內政部消防署官網也有提供詳細介紹，民眾可謹記安裝三大要點：第一、買到住警器先翻到最底部，插上電源，測試一下是否發出「測試正常」聲響，確認可以就能撕黏雙面膠，並記得寫上裝設日期；第二、裝設位置要「遠離冷氣出風口」、「距離吊扇1.5公尺」；第三、找一個平穩、堅固的天花板黏上即可。

住警器除了安裝方便、價位合理CP破表，民眾更得注意家中每個區域都安裝會比較妥當，消防人員提醒，「家裡只裝一個是不夠的」，而住警器又分為「偵煙式」、「定溫式」這兩種款式，只有頻繁飄出煙霧的區域像是廚房，得安裝「定溫式」，至於客廳、臥室通常則是安裝「偵煙式」。

針對保養、檢查部分，消防署的官網有提供口訣教學「按擦換測」：按測試鈕、擦拭保持清潔、必要時換電池、定期測試，其中擦拭過程不要碰到偵測孔、測試時間間隔大約是每個月一次或者外出3天以上；另外目前民眾可上消防局網站做住警器補助申請，但每戶只限一個，低收入戶、身心障礙、老舊公寓則會優先補助。



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