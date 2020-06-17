只有金門老兵才有！　2020老兵召集令將送出「專屬紀念酒」

▲金門縣觀光處將在今年9月份再度發起「老兵召集令」活動。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

金門老兵召集令活動從2019年12月底結束至今，老兵們反應非常熱絡，紛紛表示今年一定再來參加，由於縣府屢屢接到詢問電話，因此觀光處決定今年度老兵召集令將在9月3日開始宣傳，主活動則從9月30日起到12月15日，讓金門老兵們能從現在開始規劃返金行程。

觀光處長丁健剛表示，「金門之光．老兵重返榮耀」 去年連續3個月的活動，共有8847位老兵參與活動，金年活動會先從九三軍人節起，以「戰地一條街」炒熱話題，地點選在烈嶼西方街，該處除了曾在6、70年代以經營軍人生意著名，如今年青人接手重新進駐，運用戰地資源、結合當地特色、轉化為新的文創、旅遊等體驗活動，縣府期許推動此一條街，打造成老兵愛、年輕人更愛，成為老兵全家一起共遊、金門最具戰地特色的代表街區。

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觀光處強調，今年「2020金門老兵召集令」正式活動將從9月30日啟動，只要符合申領資格就會贈送本年度專屬紀念酒品及神秘紀念品，另外也已經鼓勵地區旅行業者開設包含金東線、金西線、烈嶼線等一日專車遊程供老兵選擇，更推動各店家提供老兵專屬優惠方案、招攬商家進駐機場提供草綠服租借。