疫情趨緩！金門擎天廳9日起開放參觀　每梯次限25人參訪

▲金門軍事觀光景點擎天廳將在9日起開放。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚／金門報導

金湖鎮知名景點擎天廳，因壯觀且渾然天成的景色，一直是遊客參訪的熱門景點，但因受新冠肺炎疫情影響，從2020年1月31日起暫停開放，有鑑於目前疫情逐漸趨緩，因應逐步回流的觀光人潮，縣府各密閉空間景點也從1日起陸續開放，不過受限於各營區到6月底前仍禁止參訪，因此縣府與軍方召開協調會，希望擎天廳、排雷紀實館及明德公園等，也能於6月份重新開放參觀，以滿足遊客的需求。

觀光處表示，擎天廳每年約有5萬多人次參訪，自暫停開放以來，是遊客詢問度最高的景點，因此積極與金防部及相關單會協調，希望能在完善的防疫配套措施下，重新開放參觀，經商討後已達成共識，從6月9日起，維持原時間及梯次採並有限度的開放，每梯次僅開放一台車輛（20-25人為限）入內參訪，仍需配合戴口罩、測體溫等基本防疫措施，並保持安全社交距離，後續也會配合中央疫情指揮中心相關規定，適時研討7月1日起是否放寬限制。

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欲參訪的遊客，即日起可以電子郵件、郵寄或親送申請表至縣府之受理窗口預約，或以電話申請，由縣府人員代填寫申請表，詳情可致電洽詢（082－372462）。

▲當年蔣公題字象徵過往的時代背景。（圖／記者林名揚翻攝）