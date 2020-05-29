中華白海豚陳屍金門海灘　全身外傷死因待查

▲海巡署人員在現場圍起封鎖線。（圖／記者林名楊翻攝）



記者林名揚／高雄報導

金門縣金寧鄉安岐岸際沙灘日前發現一隻海豚屍體，金門縣野生動物救援暨保育協會人員初步比對後，研判疑似中華白海豚，有明顯外傷，但死亡原因不明，後續交由金門縣水產試驗所採樣冰存。

海巡署金馬澎分署發布新聞指出，第九岸巡隊第二機動巡邏站上午執行灘岸搜索時，在金寧鄉安岐岸際沙灘發現一隻死亡海豚屍體，海巡署第十二巡防區接獲通報後，轉報水產試驗所及野生動物救援暨保育協會人員到場協助處理。

▲白海豚全身外傷，死因不明。（圖／記者林名楊翻攝）

據了解，「媽祖魚」一詞常被環保團體使用於中華白海豚，這種海豚常於媽祖生日前後在海上出現，因此被漁民們認為是來朝拜，海豚屍體經獸醫檢查後發現，這隻死亡海豚疑似中華白海豚，長約126公分、寬約45公分、全身腫脹、眼球脫出、皮膚脫落、有明顯外傷，死亡原因不明，後續交由水試所採樣冰存。

水試所技士陳盈廷表示，中華白海豚是瀕臨絕種保育類野生動物，且成長需花費10年時間才能生育，雌豚懷孕期為11個月，每胎只能生育1隻海豚寶寶，一生最多可生6隻幼豚非常珍稀。目前白海豚屍體已由水試所帶回冰存採樣檢驗。

▲水試所及獸醫驗傷後，將白海豚屍體帶回冰存。（圖／記者林名楊翻攝）

▲中華白海豚經常在媽祖生日前後現蹤，因此被漁民俗稱為媽祖魚。（圖／記者林名楊翻攝）



