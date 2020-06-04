「金九 金酒」首發團金門踩線　金門、新北激盪旅遊行程拼觀光

▲金門、新北2地觀光業者互訪，為觀光行銷奠定基礎。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

國內疫情漸趨緩，觀光人潮逐漸回流，金門縣與新北市旅行商業同業公會打鐵趁熱，立即推動旅行同業踩線遊程，希望藉由業者親自踩線體驗，及同業間彼此交流學習，激盪出不同組合的旅遊行程，並期待透過兩地互惠交流，促進彼此觀光產業發展。

觀光處表示，繼5月22日與新北市聯合推動「金新款待」旅遊互推合作，今由新北市旅遊商業同業公會號召，首發團一開放報名馬上額滿，縣府也規劃了「遊金門，類出國」、「親子遊金門」和「金門大膽玩」三條年青人最喜歡的玩法和遊程供參考，並以享譽國際的金門「金酒（金門高梁酒）」及全國知名的新北「金九（金瓜石、九份）」為主打，期盼透過業者旅遊踩線後，規劃更完善的行程吸引遊客，迎接漸復甦的國內觀光市場。

觀光處也說，這次踩線團為期3天，預計參訪獅山砲陣地、柳營營區、古寧頭電瓶車、金門酒廠、翟山坑道、莒光樓等知名景點。金門縣政府表示，金門防疫工作相當完善，始終維持零確診，原暫停開放的景點於6月1日陸續開放，因應漸漸回流的觀光人潮，也積極與航空業者協調加開班機或加大機型，更成立企業遊程諮詢窗口，面對後疫情時代漸熱絡的觀光市場，已準備好迎接遊客的到來。