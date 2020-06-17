創業有成卻遇「吸血房東」狂漲租　小店老闆心寒醒了：再見，我最愛的餐飲業

圖、文／鏡週刊

在台灣常見到房客抱怨，只要生意好，房東就會趁機漲租金、甚至不續約，讓許多創業的年輕人備感挫折，就有網友在「爆怨公社」分享自身創業經驗，房東不斷地漲租，最後壓垮他的夢想。

原po從16歲就在餐飲業工作，夢想開一間咖啡店，經過多年努力，在鄉下用1.5萬元租了一個15坪的小空間，雖然前半年完全沒賺錢，但原po仍樂在其中。後來抓到訣竅，加上客人的照顧，生意逐漸好轉，不久變成一間排隊小店，這時房東就開始漲租，第2年2萬、第3年3萬…，到了第5年漲到3.5萬，這位老闆為了剛出生的孩子，苦撐半年後終於找到一間租整棟只要3.5萬的房子。

原po回想當初，這棟3.5萬的房就像廢墟，完全沒整理，房東說自己處理租金能降到3萬，於是原po聰明地簽下5年長約，簽約後砸下近百萬裝修，才知道沒有自來水，房東竟說「有給你水井啊，你自己不用！」後來才凹到一個月免租。

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之後新店逐漸被大家認識，經營得越來越順利，原po也把房子照顧的美輪美奐，但房東卻開始在附近放話，說租得太便宜了。

就在不久前，店裡廚房發生了一點小火災，排油煙管全毀，原po只花了4天就修復完畢重新開張，房東卻說「你讓我感覺很差，下次不租你了，為什麼我租你那麼便宜，房屋稅裡面營業多出來的部分要我繳。」

原po當下被點醒了，他說看看自己30歲一事無成，還有員工跟孩子要照顧，「卻連一點點憤怒的權利的沒有」，熱情終究不敵現實，「再見了，我最愛並且耕耘了目前為止半個人生的餐飲業。」

網友看完紛紛留言幫他打氣，並感嘆台灣這種房東真的不少，「台灣最不缺的就是惡房東」「就是貪得無厭的長輩在扼殺年輕人生存空間」「你的認真都被房東吃光光了」。



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