「走跳孩童圈」逾2年！38歲惡狼挨告略誘非首次　不起訴嚐甜頭繼續獵童

圖、文／鏡週刊

桃園市發生一起駭人聽聞的誘姦事件，本刊接獲爆料，一名38歲成年的李姓男子，與11歲的未成年國小女童，竟有不正常男女性關係，而且還在樓梯間、公廁、醫院地下室等地進行，令女童家長難以忍受跳出來提告。

爆料出來後，陸續接獲其他家長向本刊控訴，指稱自己未滿16歲的女兒珍珍（化名）也在108年10月許，遭到略誘，但最扯的是在李男甜言蜜語的愛情攻勢下，珍珍最後告知檢警是自願要求李男帶她逃跑，故而桃園地檢署在今年2月對於李男給予不起訴處分。

雖然李男得以不起訴處分，但愛情略誘行徑與此次略拐國小童並無二異，家長指控，位於宜蘭的某安置中心的珍珍，遭到李男以金錢等方式，在未經珍珍媽媽的同意下，趁著珍珍去國中上課的途中，與李男「逃出」，並跟李男一起從宜蘭逃回桃園南崁。

珍珍媽媽當時心急如焚，一心想要找到女兒，並痛斥「在桃園報警一點用都沒有，當時求助無門，自己女兒消失20幾天，但最後拜託到警政署，桃園警局才動起來找到人」，只是女兒一直袒護李男，並認為兩人是兩情相悅，桃園地檢署也依法給予不起訴處分。

桃園地區出現的這頭惡狼作案手法老練，「走跳孩童圈」超過2年，更非只出現個案，但都未遭到桃園市有關單位重視，檢警也寬容李男在外逍遙這麼多年，實在相當離譜。本刊向李男尋求回應時，李男電話都未開機，至截稿前，都未取得聯繫。



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