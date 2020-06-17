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高雄、台南接連有「學生感冒群聚」　陳時中憂心：大家警戒稍微變低

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0617中央流行疫情指揮中心記者會,教育部長潘文忠說明境外生返台。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內在6月7日解封，生活防疫管制措施鬆綁，近期卻接連在高雄、台南發生有學生出現上呼吸道症狀群聚，還好最後確認僅為感冒，虛驚一場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日也感嘆，雖然感冒大家都會有，並非嚴重之事，但也可看出大家警戒心似乎稍微降低，提醒民眾還是要落實防疫新生活。

國內新冠肺炎個案維持445例，也已經連續66天沒有新增本土病例，不過上週末高雄傳出有學生出現上呼吸道感染群聚，引起全台關注，就怕出現新冠群聚，所幸經過檢驗確認是引起一般感冒的鼻病毒感染；台南市也有國中出現群聚感染，經查是一般的感冒。

請繼續往下閱讀...

根據疾病管制署的統計，國內今年流感、登革熱疫情都在低點，腸病毒更是10年首見沒有進入流行期，推估因為新冠肺炎疫情讓民眾衛生習慣落實，邊境管制也沒有境外移入個案。不過，疾管署的資料也顯示，在解封之後，類流感就診確實出現上升，上週因類流感門診就診人次比前一週上升5%，但也強調，這仍比去年同期降低72%。

陳時中表示，解封之後，參加比較大型活動者多，可能還有近距離密切接觸，而整體感冒、類流感狀況為社區警戒指標之一，近來不管高雄或者台南都出現感冒群聚，也可看出民眾警戒心有稍微放鬆。他再次提醒，民眾還是應該維持戴口罩、勤洗手習慣，就醫時野必須告知相關接觸史，必須看民眾的個人防疫作為，才能進一步討論邊境開放、履行互惠等措施，國人務必落實防疫新生活習慣。

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