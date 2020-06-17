崑山科大3度獲高教深耕高額補助　2.1億私立科大全國最高

▲教育部公布2020年「高等教育深耕計畫」審查結果，崑山科技大學獲得逾2.1億補助，這不僅是該校連續3年榮獲補助，總補助經費更榮登私立科大全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部公布2020年「高等教育深耕計畫」審查結果，崑山科技大學獲得逾2.1億補助，這不僅是該校連續3年榮獲補助，總補助經費更榮登私立科大全國第一，增幅近3成，學生平均受益度亦維持連續3年私立科大全國第一，表現相當亮眼！

此外，崑大亦是連續3年獲得「科技大學推動國際技術人才培育學院計畫」補助的全國唯一私立科大，可望為學生帶來更豐沛的學習資源。

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崑山科大辦學績優、佳績連連，繼去年獲得高教深耕計畫逾1.65億補助後，今年再通過審查獲得逾2.1億，增加超過4500萬元，較去年成長近3成，各方面表現備受肯定。其中，「綠能科技研究中心」是全國唯一獲得國際競爭力Global Taiwan研究中心高額補助4000萬元的私立大學，也是連續3年獲得「科技大學推動國際技術人才培育學院計畫」補助的唯一私立科大，今年獲得高達3500萬元的經費，持續選送學生遠赴美國康乃爾大學，參與電機資訊工程學院實驗室的訓練課程。

此外，崑山科大在今年初通過3件「善盡大學社會責任」USR補助計畫，其中，〈永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展〉為國際連結類萌芽型計畫，包括〈既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田〉及〈南關線的飲食文化學堂–慢．食．行．旅計畫〉等3案，共計逾1400萬補助，展現深耕在地、邁向永續的中心目標，也讓該校榮獲「2020天下USR大學公民」私立技專校院組南部第一。辦學成效卓越的崑山科大以12年的教學卓越計畫、5年典範科技大學計畫及技職再造等利基為基礎，持續創下不少卓越績效，讓師生都相當振奮。

崑山科大高教深耕計畫鏈結校務發展使命與願景，以｢創新博雅核心教學｣、｢深耕發展學校特色｣、｢關懷分享品質保證｣及｢善盡大學社會責任｣等4個分項計畫執行，建構跨域學習環境，培養學生關鍵基礎與多元能力，打造類工廠的實際環境，獲教育部總補助逾1億元啟用「織物染整及印花類產線基地」、「車用零組件生產自動化類產線基地」及「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」，含自行建置4間「類產線工廠」，共計7間作為學生實作場域，落實跨領域的技術實作課程，以提高學生就業競爭力。2016到2018學年度各系學生畢業前取得核心證照比例為96.30％，其中，「國際咖啡類產線」已培訓4位種子師生獲國際SCA咖啡證照，更有一位獲SCA brewing professional 高級專業level 3級，是全台唯一且年紀最輕的在校學生。

此外，崑山科大獲教育部推動教學創新示範楷模學校，為南部第一所建置「全校型智慧環控PBL教室」的大專院校，教師推動數位教學，榮獲教育部數位學習認證通過數量累計有45件，為全國技職院校第一，並獲准辦理「雲端商務管理數位學程碩士在職專班」。

崑山科大李天祥校長表示，該校從過去的教卓計畫、典範科大計畫及現在的高教深耕計畫，皆獲得政府部門各項高額補助，今年獲得總補助經費更為全國私立科大第一，學生平均受益度也是連續3年私立科大全國第一，他也感謝教育部及學校教職員生積極爭取企業產學及競賽案挹注經費。

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