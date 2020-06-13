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鳳凰花開崑山科大歡送2700名畢業生　碩博士獲創就業助學金逾700萬元

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▲崑山科技大學13日舉辦2020年畢業典禮，歡送近2700名畢業生，今年計有94位碩、博士畢業生全數獲得「創就業助學金」，頒發逾700萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學13日舉辦2020年畢業典禮，歡送近2700名畢業生，今年計有94位碩、博士畢業生全數獲得「創就業助學金」，頒發逾700萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鳳凰花開，崑山科技大學13日舉辦2020年畢業典禮，歡送近2700名畢業生，今年計有94位碩、博士畢業生全數獲得「創就業助學金」，頒發逾700萬元，該校本屆有10多位畢業生陸續獲得媒體報導其傑出事項，多位校友通過遴選，典禮上將頒授校友傑出成就獎、優秀青年校友獎。

▲崑山科技大學13日舉辦2020年畢業典禮，歡送近2700名畢業生，今年計有94位碩、博士畢業生全數獲得「創就業助學金」，頒發逾700萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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因應新冠肺炎在全球仍疫情嚴峻，崑山科大今年精簡畢業典禮流程，僅開放畢業生參與，並由各學院分布在各場地舉辦撥穗儀式，雲青館則舉辦簡單隆重的領證撥穗及頒獎典禮，並全程安排直播。

李天祥校長表示，崑山科大辦學績優，連續3年榮獲教育部高教深耕計畫，今年更增加4千5百多萬，為全國技專校院增幅最高，有望為學生創造更多有利的學習資源。他感謝師生與行政團隊的努力，也叮嚀畢業生要正面看待目前遇到的困境，新冠肺炎雖然讓全球面臨了前所未有的挑戰，踏入職場後仍要不斷地汲取經驗、踏實做事，不要投機取巧，相信很快便能走過谷底、迎接光明。

董事會曾韋龍董事長勉勵畢業生，現在全球的就業環境惡劣，大家都要隨時建立危機意識，讓自己保有一項以上的專業技能，科技發展日新月異，每個人都要終生學習、建立正確的學習態度與職場道德，遇到挑戰仍要堅持下去，才能為自己創造被利用的價值。此外，帛琉共和國大使館駐台大使歐克麗H.E. Ambassador Dilmei Louisa Olkeriil及崑山科大校友總會總會長許幸娟，皆出席為致詞，學生獻上祝福。

▲崑山科技大學13日舉辦2020年畢業典禮，歡送近2700名畢業生，今年計有94位碩、博士畢業生全數獲得「創就業助學金」，頒發逾700萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大創立逾55年，培育15萬多名畢業校友跨足各大產業，量多質精的產業界人才備受肯定，第14屆「校友傑出成就獎」共遴選出4名，「企業經營類」獲獎人包括電子工程系63年畢業的榮星電線工業股份有限公司總經理邱守基、企業管理系產業經營管理科89年畢業的金翔生物科技股份有限公司董事長莊金陵；「行誼典範類」獲獎人為電機工程科77年畢業的交通部交通管理及控制中心主任洪乾元，「社會服務類」獲獎人則為環境工程系87年二技畢業的嘉義縣環保局局長張根穆。

▲崑山科技大學13日舉辦2020年畢業典禮，歡送近2700名畢業生，今年計有94位碩、博士畢業生全數獲得「創就業助學金」，頒發逾700萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，第14屆「優秀青年校友獎」，選拔出媒體藝術研究所100年畢業的罡風創意映像有限公司負責人嚴振欽為「藝術文化類」獲獎人，電腦與通訊系碩士班102年畢業的校友陳永維則為「學術成就類」獲獎人。

▲崑山科技大學13日舉辦2020年畢業典禮，歡送近2700名畢業生，今年計有94位碩、博士畢業生全數獲得「創就業助學金」，頒發逾700萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科技大學自103學年度起新增加「創就業助學金」，5年來頒發近5千萬元，入學成績優異碩士畢業生最高可獲16萬元，其餘碩、博士畢業生最高也可獲8萬元。除了鼓勵優秀學生續讀研究所，也以此幫助全部碩、博士畢業生有更寬裕的條件為未來打拼，畢業典禮上頒發給第五屆得主，近百位畢業同學受惠。

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