第8屆全國大觀盃奪特金　崑山科大四國外籍生組隊導覽

▲交通部觀光局指導的「2020全國大觀盃導覽解說設計競賽全國總決賽」，首度參賽的崑山科技大學一舉拿下大專外語組特金，即大會評審團首獎，表現優異。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局指導的「2020全國大觀盃導覽解說設計競賽全國總決賽」，今年共有來自全國高中職暨大專院校128支隊伍，400名多選手參賽，競爭相當激烈，首度參賽的崑山科技大學一舉拿下大專外語組特金，即大會評審團首獎，表現優異！

今年的競賽以「脊梁山脈旅遊」為題，以東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等3處轄區為範圍，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片參賽，並分別設有外語、國語二組，外語組作品多元豐富，計有英、日、韓、泰、西等多類語種作品參賽。

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崑山科大由來自日本、瓜地馬拉、宏都拉斯，貝里斯等學生聯合組隊參賽，推出作品「THE RENDEZVOUS」，參賽隊員使用流利的英語，西班牙語、日語，導覽北海岸、平溪、九份風光，以及美麗的北海岸深澳岬角—象鼻岩之狀麗奇幻地形樣貌等景緻，讓人留下深刻印象，獲得評審團一致讚許，奪得大專外語組特金獎。大會主席台北城市科技大學觀光系魏道駿主任特地嘉許選手，認為學生作品能達到職業水準，並且是跨四國籍學生聯合組隊，實屬不易。

籌備委員城市科大觀光系教授李奇嶽表示，全國大觀盃賽事至今已辦理8屆，特別感謝這3處的國家風景區管理處的長年支持與宣傳，也謝謝來自全臺128支隊伍的參與。比賽得獎作品將於東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸、觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等社群及網站公開露出。

旅遊系指導老師葉乃慧指出，該校團隊同時英語、日語、西語等3語版本進行參賽，葉乃慧老師帶領其創意設計為該競賽前所未有之案例，首度參賽便拿下首獎特金，非常不容易，此次參賽學生為旅遊系三年級的日籍生當真花戀、機械系三年級瓜地馬拉籍的達維拉、機械系貝里斯籍二年級的葛亞瑟、機械系一年級宏都拉斯籍的洪途慰等4名同學，可謂是跨領域、跨文化的合作，與創意設計之展現，她希望能藉此培養並激勵同學國際觀與全球視野。

葉乃慧老師說，崑山科大辦學績優，歷年獲教育部高教深耕計畫高額補助，學生平均受益度蟬聯全國私立科大最高，高等教育深耕計畫提供本校學生豐富資源措施，長年鼓勵學生除學習專業知識與技能外，亦應多元發展及跨領域學習，積極參加專業競賽或會展皆能增強自身經驗與經歷，為未來求學或求職之履歷加分。

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