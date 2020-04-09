大陸教育部暫停陸生赴台就讀　私校校長憂「陸生歸零」衝擊台灣高教

▲大陸教育部宣布，因應新冠肺炎疫情及兩岸情勢，決定暫停陸生來台。（示意圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

大陸教育部9日宣布，因應新冠肺炎疫情及兩岸情勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作。台灣陸聯會證實此事，並表示事前完全不知道此事，是被告知的。對此，實踐大學校長陳振貴指出，此事發生在WHO秘書長譚德塞今日狂飆台灣3分鐘之後，「實在有點敏感」，更認為這是對台灣高教的一大衝擊。

大陸教育部指出，將暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作，但對於已在台就讀的陸生，將依自願原則繼續升讀。對此，大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會說明，我方也是今日被告知的情況下得知此事的，現階段還在跟對口單位了解狀況，目前僅得知學歷層級生不能來台，但不確定研究生是否可以繼續招生，未來會再進一步了解。

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陳振貴則說，陸生不能來，「事實上是在預料中的」，近期碩、博士生已有很多狀況陸續不能來台，但此事的發生，是在譚德塞罵完台灣3分鐘後所發生的，其實滿敏感的，讓此事不單單只因疫情影響，反而多了政治的意味。

一得知此事，陳振貴就已馬上與陸聯會聯繫，他轉述陸聯會說法，台灣也是事後才得知的，現在也還在等陸方消息。陳振貴嚴肅指出，「陸生在台人數歸零，不是不可能，從前年開始，數量就已逐年減少，未來可能繼續腰斬，這不是我們所樂見的，因為學術交流不應受政治影響」。

「對於學校而言是個極大的損失」，陳振貴感嘆指出，在台陸生每年應有4萬多人，以實踐大學來說，一年原有500多陸生來交流，現在政策一下來，「對我們影響很大」。

陳振貴憂心指出，台灣高教受少子化影響，原本期待可以因為陸港澳生的交流，補齊原先的空洞，「但現在我們更悲觀了」，直接衝擊了台灣高教環境。他也強調，陸生來台對兩岸年輕人交流有幫助，同時補足台灣高教少子化，若陸生歸零，要呼籲蔡英文政府還是要想辦法與大陸交流，減少對台灣的衝擊。

