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不能出國那就去澎湖！　網推6大賞煙火景點爽看首次「漫威主題」花火節

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▲▼2019澎湖國際海上花火節,澎湖海上花火節,馬公觀音亭。（圖／菊島旅行一筆站長攝影，沿著菊島旅行-澎湖資訊網臉書社團提供）

▲2019澎湖國際海上花火節。（圖／菊島旅行一筆站長攝影，沿著菊島旅行-澎湖資訊網臉書社團提供）

記者蔡名翔／綜合報導

因為新冠肺炎影響，2020澎湖花火節在7/6-9/3登場，以「美麗海灣，曙光無限」為今年活動Slogan，並與迪士尼合作，推出8場「漫威復仇者聯盟」主題夜，除了白天可以在美麗的風景區拍照打卡，晚上還能在這些景點觀賞特色花火！

迪士尼在過去對於大型活動都相當的保密，雖然這次花火節結合了復仇者聯盟，但具體仍不知道會以什麼樣的方式呈現，令人充滿了期待！如果暑假還有沒有規劃好去哪裡玩，來澎湖就對了～
以下是記者在網路上搜尋的幾個網友推薦賞煙火景點，花火節開始每周一、四晚上看煙火前記得要先來這些地方卡位，買好飲料跟零嘴，一起享受澎湖綻放的美麗煙花唷！

請繼續往下閱讀...

▼觀音亭籃球場石梯（澎湖縣馬公市介壽路7號，觀音亭拱門入口右手邊）。（圖／gogoout租車通提供，下同）

▲▼ 。（圖／gogoout租車通提供）

在拍照時，如果不想要拍到的景象都是一顆顆人頭的話，觀音亭籃球場石梯絕對是最佳地點，除了球場觀眾席為階梯式外，同時也能坐著觀賞煙火，身處大量人潮中，依舊不影響映入眼簾的景色。

▼觀音亭海堤北側。

▲▼ 。（圖／gogoout租車通提供）

從觀音亭往北側海堤過去，找「澎湖灣」的造型點就對了，雖然離煙火施放點有一段距離，但是可以看到海上煙火倒影的全景，讓照片質感更上層樓。

▼救國團青年活動中心咖啡雅座（澎湖縣馬公市介壽路11號，採預約制，限額60名）

▲▼ 。（圖／gogoout租車通提供）

除了是個咖啡廳之外，也有提供住宿，而且離市區近，即使白天在外面玩了一天，也可以在飯店休息一下，步行就可以觀賞煙火，並且咖啡廳還有二樓的先天優勢，除了讓人居高臨下的感覺，也可以從不同的角度觀賞煙火。

▼中正堂觀海平台旁（海上漁火入景的私房景點）

▲▼ 。（圖／gogoout租車通提供）

雖然距離稍遠，但對於「專業」的攝影愛好者，卻是最棒的景點之一，在夜晚可以拍到漁火與花火的結合。

▼觀音亭自行車道北岸（號稱絕對不塞車的拍照景點）

▲▼ 。（圖／gogoout租車通提供）

沿著治平路到民族路，沿途都是非管制區，如果是騎腳踏車代步，可以說體驗了一把更高級的河濱公園。

▼海上觀賞花火

▲▼ 。（圖／gogoout租車通提供）

來到澎湖，即使沒有要搭船玩跳島行程，也可以選擇在海上拍攝煙火的美麗畫面，除了欣賞美景之外，也有BBQ、夜釣的愜意行程提供民眾選擇。

許多人來到澎湖，除了擔心晚上看煙火會不會人擠人之外，白天的行程以及代步工具都會是旅客在規劃行程的考量重點，如果是大學生、情侶們一起來澎湖享受夏天與海風的感覺，推薦租個機車絕對是最佳選擇，畢竟在澎湖騎機車移動各景點會非常方便！攜家帶眷旅客則建議租汽車，但出去玩肯定要提前上網租車，無論是汽機車都一樣，Gogoout租車通推廣民眾可以多選擇租汽機車的方式，增加旅遊的便利性。

多數旅客對於在外地租車常有的刻板印象就是擔心被店家「話術」，造成不必要的花費，最後導致消費糾紛，甚至鬧上法院，Gogoout租車通強調所有資訊公開透明化，旅客可以事先在網站上針對不同車款的優惠方案，進行預算的配置，線上看車後即可直接線上完成預約，避免車輛、優惠、付款方式不清楚的問題，接受過專業訓練的客服人員也會針對每位旅客的需求，推薦最合適的方案！

▼官方租車平台與民間租車之差異性。

▲▼ 。（圖／gogoout租車通提供）
 

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