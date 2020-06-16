2020台南市國際龍舟錦標賽將在台南運河登場　黃偉哲提出4大防疫配套上路

▲2020台南市國際龍舟錦標賽6月23日至25在台南運河登場，市長黃偉哲指示規劃實施4大防疫配套措施配套上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020台南市國際龍舟錦標賽6月23日至25在台南運河登場！因應新冠肺炎疫情國內解封，市長黃偉哲指示規劃實施4大防疫配套措施配套上路，屆時全國民眾，看到的不只是賽事的進行，也將會看到台南的防疫水準。

4大防疫配套有：一、管制會場出入口，實施實名（聯）制；二、民眾入場後建議維持社交距離，如無法保持社交距離建議配戴口罩；三、會場飲食，展售攤位不設置內用區、不擺放桌椅；四、管制區出入口、會場服務台、醫（救）護站等設有酒精，如有需求請至該區使用。



台南市長黃偉哲16日市政會議表示，今年龍舟賽一度因為疫情而考慮停辦，但台南是六都之中疫情最輕微的城市，市府有義務保存好這個已延續將近300年的傳統，黃偉哲感謝來自全國參賽的99支隊伍，當場指示教育局及相關局處，務必做好防疫配套措施，因為屆時全國民眾，看到的不只是賽事的進行，也將會看到台南的防疫水準。



黃偉哲強調，水上運動是台南在防疫新生活下，極力推廣的運動與旅遊項目，因此，龍舟賽的水上活動與周遭交通安全，相關局處務必做好動線維護與緊急應變機制。



此外，今年市集共有65攤，現場的防疫作為，以及環境衛生安全，也需加強事前宣導與現場稽查，確保民眾食的安全，做好迎接國內外的遊客來台南歡度端午連假。 面對端午節即將到來，黃偉哲市長要求各局處與各區公所的相關活動，務必注意交通及食品安全，並依據中央防疫新生活的規範，做好必要的措施。黃偉哲也提醒相關單位，目前也是蚊蟲孳生的時節，希望各商圈、公園、校舍等開始增加孳清的頻率，並強化宣導作業，以保護市民的健康。



教育局長鄭新輝專案報告指出，今年龍舟賽事，因疫情趨緩及為回饋各界熱情參與，採彈性放寬各隊限額，最終總計99隊報名參加，有來自基隆、南投、台中、嘉義、高雄、屏東等縣市爭取大型龍舟公開男子最高獎金30萬元，總獎金達61萬。開幕式預定6月23日晚上7時運河慶平路大會舞台，屆時安排有100架無人機群飛展演；閉幕暨頒獎預定6月25日晚上8時15分運河慶平路大會舞台舉行。





市府響應防疫新生活運動，規劃攤商展售及文化展演活動，攤商共65攤，包含台南在地美食、農特產及文創市集等攤位，3天活動晚間安排台南市傑出演藝團隊藝文演出，分別是6月23日迪迪舞蹈劇場，6月24日藝姿舞集，6月25日靈龍舞蹈團。



教育局強調，活動會場3出入口管制，分別是育平路與慶平路口、慶平路（安億橋至承天橋兩側），進入管制範圍實施實名(聯)制，進場人員配合登錄姓名及連絡電話後即可入場。



在符合現階段防疫規定前提下，讓更多民眾享受南部唯一龍舟賽，3天賽事預、決賽，全程轉播，民眾透過收視共同參與活動。

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