三重鐵皮違建成天九牌賭場…市府「硬起來」拆毀　屋主嘆：下次不敢了

▲三重鐵皮工廠閣樓違建藏賭場，公安稽查小組強勢拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重的二重重劃區內，日前被警方查獲一個天九牌職業賭場，當場帶回王姓賭場負責人連賭客共38名，另查扣賭具、賭資共53萬元等證物；警方發現該建物是違建蓋閣樓夾層，以此將賭場藏身在工廠內，加上深夜人煙稀少，不易讓警方察覺，市府公案稽查小組接獲轉報後實施專案稽查，15日將違建完成拆除，避免不法賭場死灰復燃。

經了解這家天九牌職業賭場平日流竄於新北地區，由老闆王男（26歲）所經營，因疫情嚴峻而暫時歇業，隨著疫情趨緩，賭場5月30日正式復工，先在Line群組上以「今日聚餐」為信號，號召賭客前往三重忠孝路的超商前等侯，再以本日通關密語：「找阿中拼經濟」確認是自己人後，由接應白牌車司機載往賭場地址。

▼警方循線將王姓賭場老闆等人查緝到案。（圖／記者陳豐德翻攝）



所幸魔高一尺，道高一丈，三重警方事先掌握賭場復工訊息，並派員一路尾隨跟監，由偵查隊長鄭偉豪率4名派出所長及30名幹員前往查緝，並於凌晨3時許發起攻堅行動，一舉破門攻入查獲該賭場老闆王男、清注鍾男、把風林男及屋主康女共4人，邀集賭客30人共同以天九牌聚賭，賭資53萬1600元、賭具等贓物。

為防範該鐵皮馬達工廠違建被拿來再做不法用途，三重警分局查獲後，即報請新北市政府公安稽查小組實施專案稽查。於6月15日完成拆除。三重警方表示，為強化維護治安工作，將持續結合市府行政團隊力量投入打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公共安全聯合稽查小組進行稽查，斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的違法活動空間。

▼拆除前工廠內的的違建閣樓。（圖／記者陳豐德翻攝）



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