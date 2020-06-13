才剛搭訕長腿妹遭逮！三重男朝警開2槍「走火打到頭」　4樓墜下送醫

▲三重傳槍響，男子墜樓送醫。（圖／記者陳以昇攝）



記者柯振中、陳以昇／新北報導

新北市三重區13日晚間傳槍響！39歲的吳姓男子受到員警盤查，立刻躲到力行路二段98號的樓頂，朝著尾隨的員警擊發2槍，接著從4樓墜下，落在2樓的平台上。警方看見墜落的吳男，立刻打電話叫救護車，將吳男送醫，目前仍在搶救當中，詳情仍待進一步釐清。

新北警局三重分局永福派出所員警13日執行巡邏勤務，晚間6點看見吳男與友人在聊天，認為對方行跡可疑，因此上前盤查。沒想到，男子見狀，拔腿就跑，躲到附近的民宅頂樓。

▼男子朝警開2槍，4樓墜下送醫。（圖／記者陳以昇攝）



警方見狀，立刻呼叫支援，但男子再度逃竄，跑到民宅中間防火巷的遮雨棚，員警抬頭查看，還被連開2槍，所幸沒有中彈。員警隨後向吳男喊話，希望吳男棄械投降，沒想到雙方交涉到一半，男子手上的槍再度擊發子彈，接著從4樓墜落到2樓，讓警方嚇得趕緊叫救護車。

經過初步診察，吳男身上有擦、挫傷，且頭部有碎裂物，院方仍在搶救當中，警方則在外戒備，詳情仍待進一步釐清。此外，台北市萬華區5月10日曾發生機車騎士搭訕女子，搭訕不成反持辣椒水噴灑對方的事件，警方調查過後發現，該名噴灑辣椒水的騎士就是吳男，犯案原因為何，還要進一步調查。

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▼警方正在醫院外戒備。（圖／記者陳以昇攝）

