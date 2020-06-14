「有槍」！三重警驚險圍捕影像曝　毒犯開槍自戕...開刀2小時頭顱取出彈頭　

▲三重警拔槍與吳男對峙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局圍捕攜槍男子驚險的影片曝光。當時警方發現有多起前科的吳男在路旁，準備向前盤查時，他竟心虛逃到民宅頂樓，更先後朝警方開了2槍，隨後自知難逃準備棄械投降時，疑開槍自戕，墜落一樓，經緊急送醫救治取出顱內彈頭，目前在加護病房觀察中。

13日晚間6時許，有強盜、竊盜、毒品、槍砲等前科的39歲吳姓男子，在新北市三重區力行路二段與2名朋友在路旁聊天，見巡邏警員騎機車經過時，突然拔腿就往友人住家頂樓逃竄，警方一邊呼叫支援一邊沿著公寓樓梯往上追捕，警員秘錄器錄下整個驚險過程。

▼吳男開槍自戕墜樓，警消將他送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從影片顯示，警方追到公寓頂樓時，吳男躲在水塔後方先朝警員開了一槍，警員立即對同仁喊「有槍、有槍，小心！」，吳男隨即攀爬到對面4樓民宅遮雨棚，朝警員開了第2槍，雙方在頂樓對峙，此時支援的40名警力已經荷槍實彈在樓下集結，準備攻堅圍捕。

警方擔心雙方如果駁火，恐會傷及無辜，利用心戰喊話勸他棄械投降，還打算找吳男親友前來勸說，吳男此時情緒高漲，怒罵警方三字經，經過20多分鐘對峙，吳男態度軟化，願意配合繳械，就在警方聽到退出彈夾的聲音時，傳出第3聲槍響。

▼吳男隨身包包查獲子彈及毒品安非他命、海洛因，金牛座改造槍枝 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

吳男從4樓防火巷的遮雨棚往下墜落到1樓，眾警聞聲一湧而上，發現他右邊太陽穴下方有子彈射入傷口，不斷冒出鮮血，立即將他送往新光醫院救治，清點他隨身包包及物品時，查獲10顆改造子彈、6包海洛因、5包安非他命，以及金牛座改造手槍。

院方對吳男進行頭部斷層掃描，發現頭顱內卡著子彈碎片，在14日凌晨12時進入開刀房手術，經近2小時手術搶救下取出彈頭，目前生命徵象穩定，已經送入加護病房觀察，將等吳男甦醒後釐清槍枝、毒品來源。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼吳男經2小時開刀搶救，從頭顱取出子彈，目前送加護病房觀察。（圖／記者陳以昇翻攝）

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