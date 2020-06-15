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社會 社會焦點 保障人權

頂樓一看「防火巷全搭鐵皮違建」　他砸70萬跑法院2年...判准全拆了！

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▲▼ 。（圖／沈男提供）

▲違建拆除後，現場遺留的磚塊、木材等雜物。（圖／沈男提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市沈姓男子，2012年與好友購買位於南區一處老舊公寓的其中4戶，重新裝修後將其出租，直至2017年北部陸續發生因公寓違建導致失火，沈男心生警惕，遊說附近住戶一起將防火巷等違建拆除，未料遭到拒絕，甚至被反告偽造文書、背信等10多條民事、刑案，經纏訟2年，花費裁判費、勘驗費近70萬元終獲判勝訴，防火巷違建鐵皮也於5月間拆除完畢。

遲來的正義得來不易，纏訟期間沈男父親剛好離世，沈男一邊服喪、一邊挨告，正處人生低潮，但他說：「雖然覺得可怕，我父親生前教我，對的事不要怕，老天會保佑！真的很準」，耗費心力的2年最終獲得勝訴，防火巷違建鐵皮也得以拆除，安全更上一層樓，讓他放下心中一塊大石。

▲▼ 。（圖／沈男提供）

▲▼ 沈男發現防火巷均蓋滿違建鐵皮，若發生火災將不堪設想。

▲▼ 。（圖／沈男提供）

沈男（37歲）2012年間，與好友購入台中市南區一處屋齡30多年的老舊公寓其中4戶，購買時屋況悽慘，包括屋頂漏水、常斷電、水塔10多年沒清洗也無消防設施，但當時他們認為只要好好整修，就可入住或出租，幾個好友住在一起也好照應。後來，沈將房子整理好後出租。

直至2017年，北部陸續發生多起因公寓違建而引起的火災事故，沈男心生警惕再次巡視公寓周遭環境，走到頂樓後發現，整條防火巷全都被違建鐵皮蓋滿，多用於廚房用途，若有某戶用火不慎，社區住戶安危堪憂，且屋主也難逃法律責任。

驚覺事關人命，沈男與好友原想調閱整棟建築的峻工圖，若有風險則須排除，但因憂關公共事務，只有成立管委會才能申請，沈男等人遂成立管委會，幫社區申請補助及購買公共保險、裝置逃生燈、監視器及簡易消防。由於上述手續及設備均須費用，沈男向周遭屋主遊說每戶繳交公基金及每月600元管理費，孰料雙方不但未能談妥，沈男甚至一口氣被告了背信、偽造文書、違反社會秩序維護法等10多條民事、刑案。

沈為了其他居民的安全，不得不硬著頭皮步入法庭，他說：「除了刑案找了律師處理，其餘都是自己跑程序，裁判費及現場堪驗跟其他有的沒有的加一加，約50到70萬元」，歷經2年纏訟，法院最後認定違建妨礙住戶安全，並於5月間拆除該處違建，而挨告的10多條罪名也獲判無罪，他表示：「雖然辛苦，但總等到遲來的正義」。

▲▼ 。（圖／沈男提供）

▲法院最後認定違建妨礙住戶安全，並於5月間拆除該處違建。

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