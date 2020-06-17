微軟正對Windows 10進行版本更新測試　「Edge」可能成為預設瀏覽器

▲微軟正在對Windows 10進行版本更新測試。（圖／Microsoft）



記者謝仁傑／綜合報導

微軟推出的新瀏覽器「Edge」於一月份上線，但尚未內建到Windows 10之中，不過在今年下半年更新後，「Edge」可能轉變為內建瀏覽器。

微軟正在測試一項「Windows 10 May 2020（20H2/Version 2004）」版本更新，另外有一項「Windows Feature Experience Pack」， 不過目前官方尚未公佈這個體驗包有什麼內容。

▲微軟的新版瀏覽器Edge。（圖／Microsoft）



據外媒《THE VERGE》報導，微軟指出，就像去年Windows 10的更新，將推出的版本會讓用戶有更流暢的體驗，系統也會每個月執行更新。去年微軟針對Windows 10的更新包括新的主題、支援Kaomoji、Windows沙盒功能以及Windows Search & Cortana增強功能。

微軟的「Windows 10 20H2」版本測試才剛剛開始，人們期待它會包括對GUI應用程式的支持和改進GPU硬體加速的Windows Linux子系統（WSL）。

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