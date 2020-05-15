微軟逐步淘汰32位元Windows 10　新機將全面搭載64位元版本

▲自Windows 10 2004版（2020年5月更新）開始，微軟將不再向OEM廠商提供32位元的版本。（圖／取自微軟）

記者王曉敏／綜合報導

微軟周三（13日）宣布，自Windows 10 2004版（2020年5月更新）開始，將不再向OEM廠商提供32位元的版本，現有PC則不受影響。

微軟公告，自Windows 10 2004版開始，所有新的Windows 10系統都必須使用64位元版本，微軟將不再為OEM發行32為原系統版本。但現有設備用戶也不用擔心，微軟表示將持續為舊設備提供安全更新，並在非OME渠道中繼續提供32為原系統，以支援各種升級安裝方案。

據科技網站《PCMag》報導，32位元與64位元作業系統間存在一些關鍵差異。其中，32位元可儲存的整數範圍是0到4,294,967,295，要計算整數時，可以計算從−2,147,483,648到2,147,483,647的範圍。至於64位元可儲存的整數範圍則是0到18,446,744,073,709,551,615，可計算範圍就更大了。不過在大多數情況下，這並非大多PC用戶會注意或需要關心的變化。

微軟於去年的Windows 10 1903版本中，增加了新Windows 10 PC可以擁有的最小儲存量規則，從32位元設備上的16GB及64位元設備上的20GB，提升至32GB。外媒《Neowin》指出，現在看來，這些都是為了逐步淘汰32位元Windows 10微妙的一步。

雖然用戶仍然可以繼續使用Windows 10的更新及32位元版本。但是隨著64位元Windows 10成為市場的唯一選擇，32位元系統將會慢慢被替代直至徹底退出歷史舞台。