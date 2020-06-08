微軟健康業務計畫復活？WIPO驚見健康追踪設備新專利

▲微軟2016年正式停售Microsoft Band。圖為Microsoft Band 2。（圖／取自Wikimedia）

記者王曉敏／綜合報導

繼2016年停售健康手環Band後，微軟去年中旬又關閉了Health Dashboard網站並下架Microsoft Band App。正當外界認為微軟健康業務計畫已然告終後，外媒今（8）日卻發現微軟近日已獲得一項與健康追踪相關的新專利。

據科技新聞網站《Windows Latest》報導，微軟本月獲得了一項與健康及健身追蹤相關的新專利。該專利於2019年11月申請，並於2020年6月由世界智慧財產權組織（WIPO）發布，為一款健身追蹤設備或智慧手表，外觀與Microsoft Band相當類似。

專利中包含了全新的感測技術，可透過射向皮膚表面的光線來收集用戶身體的相關資料，進而追蹤用戶的健康訊息，包刮血壓及心律等。

微軟表示，此健身設備還配置了一個光感測器（PD），以接收設備射向皮膚表面的光。對於不常測量血壓或心跳的一般消費者來說，微軟這筆專利健身手環可能相當實用。

不過值得注意的是，專利申請並不一定意味著企業最終會將產品付諸實現，因此微軟的專利申請並非表示微軟一定會推出新的智慧手錶或健身手環，而是代表微軟內部可能尚未放棄健身追蹤項目。

＃不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣