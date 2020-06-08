　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

微軟健康業務計畫復活？WIPO驚見健康追踪設備新專利

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Microsoft Band 2。（圖／取自Wikimedia）

▲微軟2016年正式停售Microsoft Band。圖為Microsoft Band 2。（圖／取自Wikimedia）

記者王曉敏／綜合報導

繼2016年停售健康手環Band後，微軟去年中旬又關閉了Health Dashboard網站並下架Microsoft Band App。正當外界認為微軟健康業務計畫已然告終後，外媒今（8）日卻發現微軟近日已獲得一項與健康追踪相關的新專利。

據科技新聞網站《Windows Latest》報導，微軟本月獲得了一項與健康及健身追蹤相關的新專利。該專利於2019年11月申請，並於2020年6月由世界智慧財產權組織（WIPO）發布，為一款健身追蹤設備或智慧手表，外觀與Microsoft Band相當類似。

專利中包含了全新的感測技術，可透過射向皮膚表面的光線來收集用戶身體的相關資料，進而追蹤用戶的健康訊息，包刮血壓及心律等。

微軟表示，此健身設備還配置了一個光感測器（PD），以接收設備射向皮膚表面的光。對於不常測量血壓或心跳的一般消費者來說，微軟這筆專利健身手環可能相當實用。

不過值得注意的是，專利申請並不一定意味著企業最終會將產品付諸實現，因此微軟的專利申請並非表示微軟一定會推出新的智慧手錶或健身手環，而是代表微軟內部可能尚未放棄健身追蹤項目。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／新莊4車連環撞　休旅車副駕女「活活燒死」來不及逃成焦屍
PS4悠遊卡無限量還是秒殺！ PChome4分鐘完售　 全家
春風赴許崑源靈堂弔唁110分鐘　親揭「2人真實關係」
許崑源墜樓亡…網瘋傳「緊急公告」：小弟怪罪罷韓！Wecare
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

微軟健康業務計畫復活？WIPO驚見健康追踪設備新專利

白宮外路面漆「黑人的命也是命」　蘋果迅速更新Apple Maps衛星圖聲援

MacBook電池健不健康？新macOS也可查電池健康度

買iPad、Mac、AirPods都0利率？Apple Card新還款計畫將出爐

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

微軟健康業務計畫復活？WIPO驚見健康追踪設備新專利

白宮外路面漆「黑人的命也是命」　蘋果迅速更新Apple Maps衛星圖聲援

MacBook電池健不健康？新macOS也可查電池健康度

買iPad、Mac、AirPods都0利率？Apple Card新還款計畫將出爐

豆導「頂加樂園」賣掉了！滯銷1年後...開價打85折成交　進帳4180萬

列報復性罷免名單　陳柏惟：我有信心！該做的事都有做

大甲媽11日晚起駕「規模800人」　邀中央擔任防疫顧問

炒麵＋邪惡蛋液！高雄宵夜居酒屋　30元味噌湯喝得到滿滿鮮味

最有錢／年線上多頭派對？認錯行情啟動　散戶如何贏

反種族歧視遊行延燒　宏達電執行長Yves Maitre推特發文力挺

李聖傑曝《痴心絕對》爆紅原因　3貴人改變人生

江啟臣要求蔡英文約束網軍　總統府：任何人都不應消費逝者

江蕙不捨哀悼議長許崑源...「疑惹議被出征」隔1天突關閉臉書！

林佳龍宣布再推「觀光紓困3.0」　航廈免稅店、入出境業者加碼補助

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

3C家電熱門新聞

蘋果迅速更新Apple Maps衛星圖　聲援「黑人的命也是命」

iPhone11驚傳綠螢幕災情　推估是iOS更新惹的禍

這款App讓你手機化身夜視鏡！　可應用的手機名單在這裡

HTC Desire 20 Pro新機規格曝光　首度搭載Android 10作業系統

用Chrome無痕模式還是被追蹤

Apple Card買iPad、Mac、AirPods都0利率

美暴動洗劫Apple門市也沒用　搶來的iPhone開機全變磚

3C達人5招教你破解山寨AirPods

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

新macOS也可查電池健康度

iPhone 13傳將「剪瀏海」！機身模型曝光透端倪

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

迎接5G輕薄設計　工研院攜手廣達開發「多天線筆電」

更多熱門

相關新聞

MSN新聞77位編輯丟飯碗　改用AI撰寫

MSN新聞77位編輯丟飯碗　改用AI撰寫

現代社會科技越來越進步，人工智慧（AI）漸漸取代人力，成為公司的新寵兒，科技巨頭微軟（Microsoft）將進行內部組織調整，其中隸屬於Microsoft News（微軟新聞）共數十名新聞工作者和編輯人員將被裁員，等到合約到期後不再續簽，改由AI接替他們原本的工作。

初代Xbox OS、Win NT 3.5原始碼於網路曝光　微軟：已經展開調查

初代Xbox OS、Win NT 3.5原始碼於網路曝光　微軟：已經展開調查

微軟Surface Headphones將添「指紋辨識」功能！

微軟Surface Headphones將添「指紋辨識」功能！

微軟MR裝置確認引進台灣

微軟MR裝置確認引進台灣

微軟Surface Duo規格曝光！內建3460mAh電池

微軟Surface Duo規格曝光！內建3460mAh電池

關鍵字：

微軟Microsoft Band

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

《開心鬼》黃百鳴74歲還有6塊腹肌

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

吃熱炒！媽：想吃啥自己點　菜上桌她傻眼

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面