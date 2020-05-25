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初代Xbox OS、Win NT 3.5原始碼於網路曝光　微軟：已經展開調查

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▲Xbox。（圖／翻攝自The Verge）

▲Xbox OS及Windows NT 3.5原始碼最近遭曝光。（圖／翻攝自The Verge）

記者陳心怡／外電報導

根據《The Verge》報導，第一代Xbox OS及Windows NT 3.5原始碼最近被人公布於網路上，而微軟已經展開調查。

微軟一位發言人在一份聲明中對《The Verge》表示，「我們注意到了這些報導，並正在緊急調查。」

雖然Xbox OS洩露的內容包括一些開發環境、Xbox開發工具，以及用於測試的模擬器以及內部文檔，但報導指出，這個原始碼此前已經在科技愛好人士圈之間私下流傳，經過分析後確定是真的。

在Xbox洩露的同時，Windows NT 3.5接近最終版本的原始碼也出現。原始碼包括了所有必要的開發工具，但微軟已在2001年12月終止NT 3.5支援，該操作系統只在全球範圍內的少數係統中使用，因此原始碼洩露並不會影響到絕大多數用戶。

多年來，微軟費盡心思保護其專有的Windows和Xbox原始碼。不過，再怎麼嚴密的防護，還是有漏洞，例如2014年Windows 2000及NT 4曾經有部份程式碼，被張貼到網路上，2017年也有人把32TB的Windows 10程式碼上傳到網路論壇。

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