那個沒來一查懷孕了！年輕妹推算時間「和男友無關」…一臉懵：那是誰的？

▲年輕妹被同事撿屍。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者鄭思楠／綜合報導

才剛談戀愛，小娟（化名）就發現自己懷孕了，然而從時間上推算孩子和男友無關，孩子到底是誰的？她想起，自己1個多月前出差去廈門，期間因為同事們請吃飯，當晚喝多了醒來以後什麼都不記得，於是懷疑自己那時被性侵了。令人震驚的是，一名可疑的人立即浮出水面。

去年6月下旬，小娟到廈門出差，誰知道1個月後，她發現月經沒來，一查竟發現懷孕了。她想起來，6月22日晚上，她與幾名男同事吃飯，喝了很多白酒，醉得什麼都不記得了，第二天醒來時，因為身上的衣服好好的、沒有異常，出差結束後就回家了。

小娟仔細回想，那天晚上一起喝酒的有一名27歲的曹姓男同事，兩人同期入職，比較熟悉。之後，她馬上電話曹男詢問，那天晚上是誰送她回酒店房間？對方回答是他和酒店的服務員。

不過，小娟還是察覺到了曹男的異樣。她發現，對方最近開始經常大半夜找自己聊天，關心她的動向，而且還假借出差去看望她。小娟認定，下手的就是曹男。之後，她在廈門報警，隨後在警方的建議下，提取了胚胎組織，以便後續做DNA比對。

▲她1個月後發現自己懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

警方調取酒店監視器發現，6月22日晚上10點多，曹男與服務員一起將小娟扶進房間，隨後服務員離開了，可是過了2個小時他才走出房間。

酒店工作人員說，小娟被送至酒店時，醉得無法和人溝通，也無法自己走路，「曹男來前台詢問房間號，2人還摔倒在地，便叫我一起攙扶。」

經過鑑定，確認曹男是提取的胚胎組織的生物學父親。歸案後，他一開始否認對小娟性侵，稱只是一時衝動侵犯了她，但不是性侵，也不知道對方為何會懷孕。但最終在證據面前，他承認自己的所為。

日前，嫌犯曹男因涉嫌強姦罪遭到廈門湖里區檢察院起訴。

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