過年大掃除真的乾淨嗎？「濕抹布細菌多」愈擦愈髒　Dyson吸塵器省力清全家

▲過年要除舊布新，家裡得大掃除一番，要是還是用事倍功半的方式累壞自己，可就太惱人了。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

農曆年快要到了，一年一度的居家大掃除成為許多人壓力爆表的重大事項之一，在打掃上常常做到流汗卻被嫌到流瀾的媽咪們，不禁在心裡大喊「到底是哪裡出錯了」。其實賣力打掃沒有錯，只錯在沒有早點認識可以讓自己事半功倍的Dyson吸塵器。

濕布、拖把擦地超乾淨？NO！位移灰塵又生細菌

有小孩的家裡，地板上常會有食物碎屑和毛髮、灰塵，愛乾淨的媽媽們會用拖把或濕抹布擦過，才不會讓小孩亂摸地上又把手放到嘴裡時病從口入；但是，抹布、拖把上可能孳生更多看不到的細菌，容易把沒清乾淨的灰塵甚至細菌隨著抹過的地方展延得到處都是！

Dyson V10吸塵器，可持續60分鐘的強勁吸力，把地板上灰塵吸光、深層清潔，還有全機過濾系統把灰塵都緊緊鎖住，不會讓廢氣微塵又排回家中二次汙染，也不會重新推積回地板。柔軟尼龍刷毛與抗靜電碳纖維打造的吸頭專用硬質地板，不會因超猛吸力而刮傷家裡高級的木地板。

床單床墊要曬太陽才乾淨？NO！塵蟎屍體殘留才是易過敏的源頭

辛勤的主婦通常兩週就換一次床單，過年更是大滴汗小滴汗的搬床墊去曬太陽，希望能藉由紫外線殺死床裡的塵蟎，但是曬死了塵蟎，塵蟎屍體卡在床墊深層細縫裡，才是主要的過敏原，而Dyson擁有適合哮喘及過敏人士使用的認證，可以吸除百分之99.97、小至PM0.3的塵蟎屍體及碎屑，這才是能真正清潔床墊的方法！況且輕輕鬆鬆不必一年才清一次。

冷氣、吊燈清潔道具超多種？NO！Dyson一台配件全搞定

家中平常覺得麻煩而懶得清掃的角落，像是吊燈、冷氣、高櫃上方、窗簾以及天花板縫隙，大家往往準備了雞毛撢、抹布等各式小道具來對付，要在過年大掃除一次清乾淨；其實只要擁有「Dyson V10」吸塵器，換上平扁的床墊吸頭，清除窗簾上的灰塵，搭配彈性伸縮軟管的細縫清潔吸頭，深入家中各處細縫吸走髒汙，還有特殊造型的高處清潔轉接頭，冷氣、櫃子上方都能清潔乾淨，一台Dyson搞定家裡灰塵零死角。

Dyson吸塵器「一個打十個」的超強戰力，讓每逢過年大掃除都打掃到懷疑人生的網友們，可以丟開手中不知道已經孳生多少細菌的抹布，省去床墊搬進搬出的力氣，更不用上上下下為清不到的微塵而困擾，讓大家把更多的時間、體力留著過年和家人好好團聚，才是王道。

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