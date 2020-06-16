5天爆106例！北京全面進入「二級響應」　15項超嚴格防疫措施曝光

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

北京新冠疫情十分嚴峻，目前已累計116例核酸檢測陽性者，其中確診者達106例，剩下10例為無症狀感染者。北京市政府副秘書長陳蓓今（16）晚公告稱，經決定即時起北京市突發公共衛生事件響應級別由三級調至二級。

在二級應急響應情況下，北京須加強的15項防控措施如下：

一、嚴格農貿市場、菜市場、餐飲店、單位、食堂等場所的防控措施，全面規範開展環境消殺，並加強監測，對地下陰冷潮濕的經營場所全部關閉，上述經營場所從業人員必須佩戴口罩和手套。

二、嚴格口岸食品的檢驗檢疫，完善進口食品的檢疫標準，加強溯源管理。

三、中高風險街鄉、新發地市場相關人員嚴禁離京，其他人員堅持非必要不出京，確需離京的，要持7日內核酸檢測陰性證明。

四、恢復社區封閉式管理，落實測溫、查證、驗碼、登記等措施後，方可進入。中高風險街道鄉鎮所轄小區、村外來人員及車輛禁止進入。高風險街道鄉鎮所轄小區、村進行全封閉管控，人員只進不出，進行居家觀察，並做核酸檢測。

五、調整公共交通限流比例，控制滿載率，落實消毒通風、體檢檢測、佩戴口罩，留觀區設置、發熱乘客移交和信息登記等項防控工作。

六、在室內人員核酸檢測應檢盡檢的基礎上，對過去14天內到過新發地、玉泉東、天陶紅蓮市場等重點區域人員及密接者落實檢測全覆蓋，並根據需要擴大檢測範圍。

七、恢復各年級線上教學，高校學生停止返校。

八、商務樓宇、商超、酒店、賓館、餐館、工廠、工地、各類門店等公共場所和建設場所需做好體溫監測，日常通風消毒和健康寶綠碼查驗。二級響應級別下不需停產停工，但要下調辦公樓與到崗率，鼓勵遠程、居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。

九、圖書館、博物館、美術館等室內公共場所及公園景區限流30%，實行分時段預約限流，遠端疏導等防控措施。室內外體育健身場所實行預約限流措施，停止開放籃球、排球、足球等團體性及對抗性的運動項目，關閉文化娛樂場所及地下空間、體育健身場所、游泳館等。

十、對監管、養老、福利、精神衛生等特殊機構場所執行嚴格封閉式管理，重點防控輸入性疫情和內部疾病傳播。

十一、在嚴格落實各項防控措施的條件下，可舉辦100人以內規模的會議，或召開視頻會議，停止舉辦會展、體育賽事和演出活動。

十二、堅持門診預約掛號制度。

十三、停止開放境內跨省區團隊旅遊業務。

十四、堅持科學佩戴口罩，隨身攜帶口罩。醫療衛生等專業機構，從事公共服務人員等必須佩戴口罩，小於一米近距離接觸，處於人員密集封閉擁擠場所，必須佩戴口罩。

十五、非必要不聚餐聚會聚集，嚴防人員紮堆。開展活動時儘量保持一米以上的社交距離，人員密集場所要加強通風，嚴格按規範加大清潔消毒的頻次和範圍。

▲北京市應急響應級別由三級調至二級。（圖／翻攝微博）



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