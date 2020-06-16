　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

5天爆106例！北京全面進入「二級響應」　15項超嚴格防疫措施曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

北京新冠疫情十分嚴峻，目前已累計116例核酸檢測陽性者，其中確診者達106例，剩下10例為無症狀感染者。北京市政府副秘書長陳蓓今（16）晚公告稱，經決定即時起北京市突發公共衛生事件響應級別由三級調至二級。

▲▼北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

在二級應急響應情況下，北京須加強的15項防控措施如下：

一、嚴格農貿市場、菜市場、餐飲店、單位、食堂等場所的防控措施，全面規範開展環境消殺，並加強監測，對地下陰冷潮濕的經營場所全部關閉，上述經營場所從業人員必須佩戴口罩和手套。

二、嚴格口岸食品的檢驗檢疫，完善進口食品的檢疫標準，加強溯源管理。

三、中高風險街鄉、新發地市場相關人員嚴禁離京，其他人員堅持非必要不出京，確需離京的，要持7日內核酸檢測陰性證明。

四、恢復社區封閉式管理，落實測溫、查證、驗碼、登記等措施後，方可進入。中高風險街道鄉鎮所轄小區、村外來人員及車輛禁止進入。高風險街道鄉鎮所轄小區、村進行全封閉管控，人員只進不出，進行居家觀察，並做核酸檢測。

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

五、調整公共交通限流比例，控制滿載率，落實消毒通風、體檢檢測、佩戴口罩，留觀區設置、發熱乘客移交和信息登記等項防控工作。

六、在室內人員核酸檢測應檢盡檢的基礎上，對過去14天內到過新發地、玉泉東、天陶紅蓮市場等重點區域人員及密接者落實檢測全覆蓋，並根據需要擴大檢測範圍。

七、恢復各年級線上教學，高校學生停止返校。

八、商務樓宇、商超、酒店、賓館、餐館、工廠、工地、各類門店等公共場所和建設場所需做好體溫監測，日常通風消毒和健康寶綠碼查驗。二級響應級別下不需停產停工，但要下調辦公樓與到崗率，鼓勵遠程、居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。

九、圖書館、博物館、美術館等室內公共場所及公園景區限流30%，實行分時段預約限流，遠端疏導等防控措施。室內外體育健身場所實行預約限流措施，停止開放籃球、排球、足球等團體性及對抗性的運動項目，關閉文化娛樂場所及地下空間、體育健身場所、游泳館等。

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

十、對監管、養老、福利、精神衛生等特殊機構場所執行嚴格封閉式管理，重點防控輸入性疫情和內部疾病傳播。

十一、在嚴格落實各項防控措施的條件下，可舉辦100人以內規模的會議，或召開視頻會議，停止舉辦會展、體育賽事和演出活動。

十二、堅持門診預約掛號制度。

十三、停止開放境內跨省區團隊旅遊業務。

十四、堅持科學佩戴口罩，隨身攜帶口罩。醫療衛生等專業機構，從事公共服務人員等必須佩戴口罩，小於一米近距離接觸，處於人員密集封閉擁擠場所，必須佩戴口罩。

十五、非必要不聚餐聚會聚集，嚴防人員紮堆。開展活動時儘量保持一米以上的社交距離，人員密集場所要加強通風，嚴格按規範加大清潔消毒的頻次和範圍。

▲▼北京市應急響應級別由三級調至二級。（圖／翻攝微博）

▲北京市應急響應級別由三級調至二級。（圖／翻攝微博）

►夏天也要水煮蛋肌～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
信義區正妹騎Ubike摔出「豪白雙乳」！本尊嬌羞回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

5天爆106例！北京全面進入「二級響應」　15項超嚴格防疫措施曝光

應急響應上調至2級！北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課

快訊／離開北京需「7日內陰性證明」　疫情初判人際傳播＋物品污染

快訊／北京疫情升溫　全市進入二級應急響應

北京5天破百例！「首都機場+大興機場」各省際班線暫緩開通、臨時停運

禁止持有效簽證、居留許可外國人入境？陸外交部出面闢謠了

「We愛•空中課堂」首採線上+線下授課　講師曝後期製作人必備4條件

剛果3中國公民「新冠檢測陽性」？　中使館曝後續：2人已回國

中印邊境爆嚴重衝突！胡錫進：解放軍也有傷亡「印度別忘歷史教訓」

涉賄7777萬元　中國前保監會主席項俊波一審判11年

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

5天爆106例！北京全面進入「二級響應」　15項超嚴格防疫措施曝光

應急響應上調至2級！北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課

快訊／離開北京需「7日內陰性證明」　疫情初判人際傳播＋物品污染

快訊／北京疫情升溫　全市進入二級應急響應

北京5天破百例！「首都機場+大興機場」各省際班線暫緩開通、臨時停運

禁止持有效簽證、居留許可外國人入境？陸外交部出面闢謠了

「We愛•空中課堂」首採線上+線下授課　講師曝後期製作人必備4條件

剛果3中國公民「新冠檢測陽性」？　中使館曝後續：2人已回國

中印邊境爆嚴重衝突！胡錫進：解放軍也有傷亡「印度別忘歷史教訓」

涉賄7777萬元　中國前保監會主席項俊波一審判11年

爆米花竟然也上榜？想瘦不用忌口的5種高纖維零食

中職／兄弟能否登頂？推最穩土投黃恩賜　對決富邦伍鐸

北韓到底想怎樣？兩韓聯辦說炸就炸　金與正藉此「樹立權威」

中印衝突雙方8死11傷！印軍上校遭石塊「活活砸死」　兩軍高層緊急會晤

輪胎龍頭大廠經營權一夕變天　這件事讓「鐵三角」家族內鬨

Apple公布WWDC20 Swift Student Challenge結果　台二學生獲獎

楊冪被酸顏值下降！　爸爸曬女兒美照吐真心話：沒誇過她

49歲鍾麗緹女團選秀熱跳《舞孃》　「肉色緊身衣」完美呈現魔鬼身材！

大陸熱門新聞

一打開門「樓梯消失了」　租客傻眼「只剩空洞」：房東沒通知！

北京疫情升溫　進入二級應急響應

即／北京：離京需7日內陰性證明

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡

北京進入「二級響應」　15項防疫措施曝光

北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課！

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

26歲女遇真命天子！想壞壞驚見殘忍真相

印軍3人被殺害！陸外交部：對方越界攻擊

女殺人犯正翻90%神似林青霞！

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

作文遭師指「太負能量」　小5生墜樓亡

夫妻頭骨被敲碎慘死　真凶15年後被撞死

5歲男童白天遭爆頭亡！兇手才6歲

更多熱門

相關新聞

北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課！

北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課！

北京連5日以來，已經累計報告106宗新冠肺炎病例，北京市政府副秘書長陳蓓宣布，即時起突發公共衛生事件響應級別由三級調整為二級。此外，北京市幼兒園、中小學、高校（高職）自明（17）日起一律停止到校上課。

即／北京：離京需7日內陰性證明

即／北京：離京需7日內陰性證明

大聯盟超過8隊不希望2020年開季

大聯盟超過8隊不希望2020年開季

北京疫情升溫　進入二級應急響應

北京疫情升溫　進入二級應急響應

5天破百例！北京兩大機場各省際班線臨時停運

5天破百例！北京兩大機場各省際班線臨時停運

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19北京

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

快訊／中正紀念堂隨機砍人！老婦菜刀狂揮…1女受傷

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

即／桃園女遭丈夫打氣筒狂毆　活活被打死

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

塑膠袋裝熱湯！7歲弟下面「只有1cm」　媽嚇壞...曝姊下場也超慘

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

休旅車進自助洗輾撞10歲童　倒車再壓輪下...網轟：青瞑喔！

一打開門「樓梯消失了」　租客傻眼「只剩空洞」：房東沒通知！

信義區正妹摔車　本尊嬌羞回應了

孫安佐拖2年高中畢業！IG辣送福利「女友巨胸」

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面