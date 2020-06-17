英國發現新冠肺炎特效藥「地塞米松」　降低重症患者3分之1死亡率

▲牛津大學發現類固醇地塞米松（Dexamethasone）可用於治療新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

全球都在尋找新冠肺炎（COVID-19）的特效藥與疫苗，英國研究員指出，發現一種類固醇地塞米松（Dexamethasone）可以有效治療重症患者，減低需要使用呼吸器患者的3分之1死亡率，而且治療的成本只需要新台幣185元。

根據BBC報導，研究人員指出，使用類固醇地塞米松，對於已經使用呼吸器的病人，可以降低3分之1的死亡率，對於需要供氧的病人也可以降低5分之1的死亡率，如果英國從大流行開始就使用地塞米松，可以挽回5000條人命，這樣的療法成本低廉，對於擁有大量患者的貧窮國家，可以帶來相當巨大的好處。

地塞米松已經被用於使用多種炎症，用在對抗新冠病毒時，可以避免人體免疫系統過度反應，產生「細胞因子風暴」，當免疫系統過度反應時，有可能會因此死亡。

牛津大學研究團隊給予2000名住院患者接受地塞米松治療，與另外4000多名未給藥的病患進行對照，對於使用呼吸器的病患中，地塞米松可將死亡率從40%降低至28%，對於需要供氧的患者，可以把死亡率從25%降低至20%。

首席研究員蘭德瑞教授（Martin Landray）說，「這些研究表明，每8名需要使用呼吸器的重症病患，就1名可以被救回，需要被供氧的20~25病患當中，平均就有1人可以被挽救」。

蘭德瑞教授強調，「這項療法來有另一個很明顯的好處，進行10天的地塞米松療程，平均每位患者只需要支付5英鎊的費用（折合新台幣185元），所以只需要35英鎊就可以拯救一個人的性命，這種藥物可以供應到全世界」。

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