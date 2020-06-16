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短短8年「小秘書→女帝」晉升黨中央！盤點「金與正政治史」　她權力一把抓

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記者黃心瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩的妹妹金與正16日下午，突然下令開轟開城工業區附近的「兩韓聯合辦公室」，儘管外界瘋傳她已經取代哥哥的位置，但在傳聞未坐實之前，這樣的行動也間接的顯示她的手上確實握有些許實權。不過北韓3代領導人皆為男性，如今金與正在一片爭鬥中殺出重圍，成為呼聲最高的人，她到底是誰呢？

▲▼金與正,北韓,金正恩（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正現在被認為掌有大權。（圖／達志影像／美聯社）

綜合韓媒整理報導，金與正在1988年出生，現年32歲，現在的職位為北韓勞動黨第一副部長、最高人民會議第14期代議員、黨政治局候補委員、黨中央委員會委員和國防委員會辦公室主任。

▼早期跟在金正恩身旁的金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金與正,北韓,金正恩（圖／達志影像／美聯社）

金與正從1998年8月到2000年期間，於瑞士留學，2012年2月逐漸參與北韓勞動黨的事務，一開始擔任的職位國防委員會的活動課長，之後變成辦公室主任，隨後更逐漸深入黨內部，擔任中央委員會的委員、副部長，一直到2020年4月坐上朝鮮勞動黨中央組織指導部第一副部長一位，更有媒體報導，金正恩先前已將黨務及對外事務都交給了她，相當於握有大權。

不僅如此，從金與正先前嗆聲南韓，更直接揚言要動武，沒想到16日真的發動攻擊，也間接表明了她手上握有軍權，金正恩的權力是否已經轉移到她手中，引發外界強烈的關注；此外有韓媒指出，最近北韓官媒《勞動新聞》頻用「黨中央」一詞配上金與正的照片，被認為是金與正掌權的暗示，不過也有人提出不同看法，黨中央一詞是指金正恩跟黨中央委員會，並非外界認為的繼任者。

▲▼金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，金與正在2011年前幾乎沒有出現在公開場合過，隨後進入北韓勞動黨工作、成為金正恩的秘書後，曝光次數漸漸增加，更常與金正恩一同出席重要或是國際場合；從一開始跟在哥哥身旁當一名服從的秘書，在大場合中為哥哥忙進忙出，一直到現在變身成一名能向南韓放話、嗆聲，以及實際付出行動的角色，她只花了短短8年的時間，就成為了中心掌權人物，若是未來真的上位，行事作風相信也是不容小覷。

▼ 文金會時在機場忙前忙後的金與正。（圖／翻攝自青瓦台國民送KTV）

▲▼ 文在寅抵達順安機場，金正恩親自迎接，金與正全場緊跟。（圖／翻攝自青瓦台國民送KTV）

▼金與正被認為很有可能是接班人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金與正,北韓,金正恩（圖／達志影像／美聯社）

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