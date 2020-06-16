金與正「現在角色」曝光！北韓權力轉移陣痛期　切斷南北熱線「只為加速繼承」

▲隨著金與正的發言次數、現身機會變多，她即將繼承金正恩位置的呼聲越來越高。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

北韓今（16日）大動作炸毀兩韓聯合辦公室，受到外界關注。南韓政治家張誠珉（장성민）先前就指出，金與正正在從金正恩手中獲得權力，通常北韓在進行權力轉移、繼承者上位的期間，都會對南韓進行大規模的武裝挑釁；面對這些威脅，總統文在寅跟青瓦台到底在幹嘛？

根據韓媒報導，世界和東北亞和平論壇主席張誠珉14日時，曾在臉書上指出，金與正以對北韓發送傳單造成威脅當作藉口，與南韓全面切斷聯絡等作為，都是因為金正恩身體出現問題，準備將權力全都轉移給妹妹；同時也直言，南北熱線會斷開的原因，正是因為金正恩無法接電話。

張誠珉說，根據金與正的指示，將對南韓事務全都變成敵對狀態，也是她即將當上掌權人的作業之一，另外她將南韓發送傳單一事當作理由開啟挑釁，都是為了要證明有當繼承者的資格和能力。

報導中指出，只有北韓的最高領導人，具有決定南韓事務的特別權力，也正是因為如此，繼承者皆必須經過現場實戰的考驗跟驗證，先前金日成將權力移交給金正恩時，就存在著對南韓戰略的教育訓練跟考驗一事。

張誠珉主張，北韓切斷所有朝韓通訊、熱線，就像是一項預防性措施，防止金正恩繼續跟文在寅總統有聯繫，同時也阻止外界能夠得知金正恩狀態的機會；另一個原因很有可能是因為「國家事務空白」的期間增長，北韓內部為了要加快完成權力繼承，才下達禁止與外界有所接觸聯繫的命令

張誠珉更推測，金正恩現在不能出來的理由不只是因為身體問題，他的權力正轉移到金與正身上，而金與正現在的角色則像是「完全代理人」。