共軍殲10繞台同時　美KC-135也現身巴士海峽

▲美軍兩架KC-135空中加油機16日分別在東海及巴士海峽飛行。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

記者蘇晏男／綜合報導

空軍司令部證實，一架中共殲10型戰機16日上午短暫進入台灣西南空域，引發關注。不過今天上午可說是相當「熱鬧」，由中國大陸北京大學海洋戰略研究中心成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」，其推特16日也揭露美軍兩架KC-135空中加油機今日分別在東海及巴士海峽飛行。

根據「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）推文圖片顯示，編號「58-0095」KC-135於上午8時24分出現在巴士海峽上空；而另架編號「63-8021」的KC-135自美國空軍駐沖日本繩嘉手納基地起飛，於中午12時57分現蹤東海。

另外，中共軍機近期也頻繁進入台灣防空識別區，空軍司令部16日下午表示，上午偵獲一架中共殲10型戰機，短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。

根據國防部公開訊息，今天是今年以來，共機第10度現蹤台灣鄰近空域，前9次分別為1月23日的空警500、轟6等；2月9日殲11、空警500、轟6等；2月10日轟6等；2月28日轟6等；3月16日空警500、殲11等；4月10日轟6、空警500、殲11等；5月9日運8等；6月9日蘇愷30等；以及6月12日運8等。

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