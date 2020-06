美軍證實「F-15戰機墜北海」！重大搜救啟動　3機盤旋失事地上空

▲美國F-15鷹式戰鬥機。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英媒天空新聞報導,美國一架F-15戰機15日當地上午9時40分迫降墜毀北海,位置就在英國東約克郡海岸弗蘭伯勒角(Flamborough Head)附近,英國搜救隊現已出動。

另據Forces News報導,該架戰機為F-15鷹式戰鬥機(F-15C Eagle plane),來自薩福克郡雷肯希斯皇家空軍基地第48戰機聯隊。美國空軍稍早證實,「事發當時,該架戰機正在執行例行訓練任務,機上載有一名飛行員,失事原因及飛行員狀況現階段仍有待確認。一旦有最新消息就會發布。」

根據推特用戶「Intel Air & Sea」最新消息,目前已有3架飛機在失事地點上空盤旋。

#BREAKING A US Air Force F-15C Eagle plane from RAF Lakenheath, UK had crashed in the North Sea pic.twitter.com/5vtC05Zuwl

3 KC-135s are circling the area of the North Sea around the location of where the F-15 crashed. pic.twitter.com/u5BZEJ4hpi