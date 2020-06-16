Google 擬推新智慧音箱「王子」　價格預估比Home高、比Home Max便宜！

▲Google計畫推出一款新的Nest智慧音箱，圖為Google Home。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

據《9to5Google》引述知情人士報導，Google計畫推出一款新的Nest智慧音箱。該設備代號為「Prince」，外型預計將維持Nest Mini、Nest Hub及Google Home Max的設計語言，整體低調不張揚。

這款設備預計將可與Sonos One競爭，《9to5Google》推測，其音質與功能應介於Google Home及Google Home Max間。軟體方面，這款設備將配備Google Assistant，但目前尚不清楚其任何可能的獨立軟體功能。

目前尚無法得知這款Nest品牌的智慧音箱最後會以什麼名稱亮相，也不確定何時推出。但考慮到Pixel 4a已延遲發布，Google可能要到今年秋天才會推出這款新產品。價格方面，《9to5Google》推測將「高於Google Home、低於Google Home Max」。

首款Google Home於2016年推出，與初代Google Pixel、Chromecast Ultra、Daydream VR頭戴式設備等產品一同推出。隔年，Google以原始設計為基礎，為後來的Home Mini及Home Max提供了更多「織品」外觀設計概念。

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