「Google搜尋」之亂引關注　Google提6點解釋「自動完成」運作模式

▲針對日前Google搜尋輸入亂碼出現異常一事，Google提6點解釋「自動完成」運作模式。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

日前台灣各大論壇網友皆指出，在Google搜尋欄上輸入亂碼時出現異常，會出現一些不相關的搜尋結果，其中最引人關注的字串就是「陳菊善款」；當時Google在第一時間解釋，這是因為Google搜尋的自動完成(Autocomplete)錯誤，且已正在修改。今(12)日Google再度說明，自動完成功能的運作方式。

Google指出，為使用者打造最優質的搜尋體驗，是一項複雜多變的挑戰，Google深知優化旗下搜尋產品的這項任務永遠無法一步到位。因此以6點說明，希望能夠解開大眾的疑慮。

自動完成功能如何於Google搜尋運作？

概念上，當使用者於Google搜尋開始輸入字串，自動完成功能會對查詢內容顯示相似的字串，以協助使用者更快找到所需資訊。預測字串是採用演算法自動產生，並根據使用者在搜尋時所實際輸入的內容生成。預測查詢字串不是針對使用者的查詢提供的回答，也不是其他人或Google對使用者搜尋字詞所做的相關聲明。

Google搜尋為何會顯示與查詢字串毫不相關的結果？

這是自動完成功能中的一項隨機程式錯誤，Google正在對此產品進行修復。

若此為程式錯誤引起的問題，能否說明發生的原因？

自動完成功能的系統中出現了回報無關且為隨機亂碼預測的錯誤，Google正在對此產品進行修復。

這次程式錯誤伴隨著政治敏感關鍵字，有沒有可能為刻意設計下所發生？

沒有，這一項程式錯誤並非因人為刻意操作所產生；根據Google調查顯示，本次同時出現其他隨機且無相關性的亂碼預測，便證實著這一點。在強化產品及完善使用者政策之際，也努力不讓政治傾向成為其中的考量。僅為政治目的而扭曲搜尋結果將嚴重傷害到Google的商譽，更違背了希望提供所有使用者有用資訊的使命。

許多人想知道本事件是否受到政治影響。對於此狀況是否可以進一步說明？

當使用者在Google搜尋欄位裡輸入查詢字串時，Google的目標是確保使用者在幾秒鐘內就能得到最相關的預測及資訊。Google搜尋不會用於任何政治目的的設定，同時不會對任何政治意識形態帶入偏見。Google每年都會對演算法進行數以百計的改善，以確保使用者在搜尋查詢後可以獲得高品質的內容。

Google是否有任何措施，能夠防止此類狀況再次發生？

對於隨機亂碼預測的程式錯誤，目前正持續進行更完善的修正作業。這次事件的特定預測字串，應該已不會再出現於自動完成功能中。坦白說，這並不是一項簡單的修復，而Google的團隊正在努力中。

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