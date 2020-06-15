Chromecast 突在美國降價近15%！疑為新品Sabrina鋪路　台灣官網尚未跟降

▲Google Chromecast。（示意圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合報導

近日有消息指出，Google可能會推出一款Android TV電視棒（Dongle），代號為「Sabrina」，預計將較現有的Chromecast系列產品更為先進。雖然目前關於這款產品並無任何官方消息，不過稍早Google已宣布在美國降價Chromecast，從原先的35美元降至29.99美元，降價幅度近15%。

日前許多外電已陸續釋出關於「Sabrina」的報導，綜合此前消息，該設備可以說是搭載Android TV的「第二代Chromecast Ultra」，為一款Dongle，與當前產品外型類似，但將添增遙控器配置。支援4K HDR，並與Chromecast相同，具備藍牙及WiFi功能。雖然目前有關於此產品尚無任何官方消息，但稍早Google卻意外降價了Chromecast。

▲Chromecast降價。（圖／截自Google）

Chromecast目前已來到第三代，三代產品的售價均為35美元（約新台幣1050元），而上周Google宣布將Chromecast售價降至29.99美元（約新台幣897元），降價幅度近15%。

有外媒推測，此舉動可能是為Sabrina鋪路。不過疑似為Sabrina前代產品的Chromecast Ultra仍維持原價69元。

目前台灣官網尚未響應美國的降價行動，台灣Chromecast售價為1445元。

＃不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣