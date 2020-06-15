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Stadia突破百萬次下載！　Google雲端遊戲擴張支援全Android手機

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▲▼Stadia。（圖／《THE VERGE》）

▲Stadia在Google Play的下載次數突破100萬次。（圖／《THE VERGE》）

記者謝仁傑／綜合報導

雲端串流遊戲成為一股趨勢，引起莫大商機，諸如Google、Microsoft、NVIDIA皆繼續投資這類服務，而Google的「Stadia」不僅可以在電腦上玩，也可以提供部分Android手機用戶這項服務。Google上週宣布，擴大「Stadia」應用程式支援更多的Android手機，讓訂閱的用戶隨時隨地都能玩這些遊戲。

Google透露，現在所有的「OnePlus」手機也都能支援「Stadia」應用程式，包括 OnePlus 5／5T、OnePlus 6／6T 和 OnePlus 7／7 Pro。此外，Google也表示，所有Android手機的用戶都可以安裝「Stadia」，包括不在官方支援列表中的手機。

Google Stadia 於去年11月推出，目前「Stadia」光是在 Google Play 商店的下載次數就突破100萬次，僅上線4個月就突破50萬次下載，至今邁入第7個月，正式達到百萬次的里程碑，其訂閱用戶的成長速度非常驚人。

「Stadia」擴張了與手機的兼容性，Android用戶依然可以隨時隨地在較小的顯示器上玩喜歡的遊戲，5G大浪即將席捲而至，雲端串流遊戲有了無限商機，各大科技公司也紛紛布局，搶食因5G而蓬勃的這塊大餅。

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不過近期要推出PS5的 SONY，似乎沒有進軍這塊市場的打算，據日媒報導，SONY 內部人士指出，雲端遊戲的技術障礙相當高，這會促使數據中心在處理大量資料時產生延遲，對於需要即時反應的動作類遊戲影響很大。然而PS5仍令相當多的玩家備感期待，看來 SONY 選擇強化遊戲內容和訂閱機制以留下玩家的策略，似乎仍然奏效。

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