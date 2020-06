快訊／北韓官媒證實了！炸毀韓聯辦...「嚴懲人渣」贖罪

▲北韓官媒證實兩韓聯合辦事處。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/編譯

北韓官媒《朝鮮中央通訊社》稍早於下午4時50分(當地時間)親口證實了炸毀開城工業區內兩韓聯合辦事處的消息,「16日14時50分,隨著爆炸巨響,北南共同聯合事務所慘遭破壞!」

《朝中社》指出,「這些人渣和漠視其犯罪行為的人,都得出面贖罪,此是民心所指,繼封鎖北南所有通訊頻道,接著實施炸毀我側位於開城工業區的北南共同連絡事務所之措施。」

針對北韓的舉措,南韓青瓦台也緊急於下午5時5分緊急召開國家安全會議(NSC),由青瓦台國家安保室長鄭義溶等親自主持,總統文在寅則經證實未出席該場會議。會議中的官員,皆一致認為北韓炸毀韓聯辦是亟待解決的問題,須慎重以待。而國防部則表示,謹遵《919軍事協議》。

BREAKING: Here's footage of North Korea's state-run KCTV announcing that the North-South joint liaison office has been "tragically destroyed" on Tuesday. https://t.co/9HFgJOkq3a pic.twitter.com/O8mS6Rq35L