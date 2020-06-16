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替鮭魚喊冤！陸疾控專家：北京疫情來自「中間宿主」可能性為零

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▲▼北京鮭魚下架。（圖／記者任以芳攝）

▲北京新發地市場爆發疫情，超市下架鮭魚商品。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京新發地市場爆發新冠肺炎疫情，令病毒溯源再次成為關注焦點，甚至有人懷疑市場內有病毒的「中間宿主」。對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，此次北京爆發的疫情，病毒來自中間宿主的可能性幾乎為零。

根據《澎湃新聞》報導，北京的疫情爆發後，一名生物學家受訪時表示，北京這次新發病例為找到新冠病毒的中間宿主，徹底消除新冠疫情爆發的源頭提供了一個機遇。

該名生物學家還提出了一個「假想」，他說，新冠病毒的中間宿主是某種被大規模養殖、全國範圍運輸和銷售的動物，並且病毒會在某個節點突破物種的某種屏障，進入人體後開始「人傳人」。

▲▼北京,醫院,檢疫,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

北京的疫情爆發後，「新發地市場」的鮭魚砧板上被驗出病毒反應，令許多人懷疑鮭魚可能是傳染源，許多商家並下架了鮭魚，停售生魚片等產品。

對此，香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁在接受《中國新聞周刊》採訪時表示，海鮮不太可能作為一種傳染源，因為魚類作為低等生物，魚類病毒傳染給人的情況幾乎沒有發生過，「現在沒有證據表明病毒能夠在魚身上複製，也就是說鮭魚本身作為病毒載體的可能性是非常小的。」

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也說，鮭魚砧板查出新冠病毒陽性不能說明太多問題，「感染的人在砧板前講話、交易時飛沫的噴出，也可能造成污染，因此不能說鮭魚就是病毒的『中間宿主』，北京爆發的新冠肺炎疫情由中間宿主引發的可能性幾乎為零。」

吳尊友強調，此次在北京爆發的新冠肺炎疫情的病毒基因測序已經清楚，是歐洲流行毒株，來自境外，「分析此次北京疫情，病毒輸入存在兩種可能，一種是被病毒沾染的物品帶到了北京，還有就是感染的人進入北京造成的傳播擴散。」

▲▼北京鮭魚下架。（圖／記者任以芳攝）

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