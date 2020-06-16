陸18日發行「抗疫特別國債」　採「市場化發行」個人也能購買

▲大陸即將發行「抗疫特別國債」。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸財政部16日宣布，為籌集財政資金，統籌推進疫情防控與經濟社會發展，決定發行兩期「2020年抗疫特別國債」，規模均為500億元，期限分別為5年及7年，個人也可以購買，於6月18日招標，6月23日起上市交易。

大陸國務院總理李克強5月底在兩會上提出，中央財政將發行1兆元的抗疫特別國債，不計入財政赤字，「這是特殊時期的特殊舉措，新增資金全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層、直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性，決不允許截留挪用。」

▼大陸國務院總理李克強。（圖／CCTV Video News Agency）



大陸此前曾發行過兩次特別國債，但不同於先前所發行的國債都採用「定向發行」方式，抗疫特別國債全部採取「市場化發行」的方式，並將在7月底前發行完畢。

根據陸媒《證券時報》報導，方正證券經濟學家顏色指出，國債既是財政的重要工具，也是金融市場的核心產品，堅持市場化發行可以讓中外資金融機構廣泛參與投資，這是構建多層次資本市場的基礎，利於構建成熟完善的國債市場。

顏色認為，在7月底前完成1萬億的市場化發行，會對債市形成情緒上的衝擊，短期內是一個利空，但隨著財政資金投放速度的加快，流動性緊張局面會大為緩解，總體看不會對市場流動性產生太大的負面影響，更多表現為短期情緒擾動。

光大證券首席固定收益分析師張旭則指出，今年以來政府債券融資規模較大，其中一部分資金會於6至7月支出，這部分資金的「解凍」可以提高銀行的超儲率水平，彌補特別國債發行所造成的流動性消耗。

▼新冠肺炎疫情對大陸經濟、財政造成衝擊。（圖／記者任以芳攝）

