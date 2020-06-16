　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸18日發行「抗疫特別國債」　採「市場化發行」個人也能購買

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲大陸即將發行「抗疫特別國債」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸財政部16日宣布，為籌集財政資金，統籌推進疫情防控與經濟社會發展，決定發行兩期「2020年抗疫特別國債」，規模均為500億元，期限分別為5年及7年，個人也可以購買，於6月18日招標，6月23日起上市交易。

大陸國務院總理李克強5月底在兩會上提出，中央財政將發行1兆元的抗疫特別國債，不計入財政赤字，「這是特殊時期的特殊舉措，新增資金全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層、直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性，決不允許截留挪用。」

▼大陸國務院總理李克強。（圖／CCTV Video News Agency）

▲▼ 2020全國人大開幕,習近平,近平,李克強,。（圖／翻攝：CCTV Video News Agency）

大陸此前曾發行過兩次特別國債，但不同於先前所發行的國債都採用「定向發行」方式，抗疫特別國債全部採取「市場化發行」的方式，並將在7月底前發行完畢。

根據陸媒《證券時報》報導，方正證券經濟學家顏色指出，國債既是財政的重要工具，也是金融市場的核心產品，堅持市場化發行可以讓中外資金融機構廣泛參與投資，這是構建多層次資本市場的基礎，利於構建成熟完善的國債市場。

顏色認為，在7月底前完成1萬億的市場化發行，會對債市形成情緒上的衝擊，短期內是一個利空，但隨著財政資金投放速度的加快，流動性緊張局面會大為緩解，總體看不會對市場流動性產生太大的負面影響，更多表現為短期情緒擾動。

光大證券首席固定收益分析師張旭則指出，今年以來政府債券融資規模較大，其中一部分資金會於6至7月支出，這部分資金的「解凍」可以提高銀行的超儲率水平，彌補特別國債發行所造成的流動性消耗。

▼新冠肺炎疫情對大陸經濟、財政造成衝擊。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
快訊／開城工業區驚傳爆炸！　軍方消息人士：北韓炸毀兩韓聯辦
人妻摩鐵抓姦！驚見老公穿網襪「激戰20男」…崩潰：滿地保險套
墾丁大街捕獲野生林志穎！　坐路邊打彈珠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

首都保衛戰！進市場需「刷臉」　北京朝陽推科技防疫

替鮭魚喊冤！陸疾控專家：北京疫情來自「中間宿主」可能性為零

廣東宣布：14天內有高風險地區人員「集中隔離14天」

陸18日發行「抗疫特別國債」　採「市場化發行」個人也能購買

北京市5天106人確診　官方：形勢十分嚴峻「要確保首都安全！」

陸疾控中心專家：北京形勢嚴峻　未來3天是疫情關鍵！

省際客運暫停！　河北、山東停駛往北京部份班線

上海：「來自或途經」大陸高風險地區者全集中隔離14天

北京已有11間市場關閉！官方展開「食安大檢查」抽驗肉類海鮮

10個月大嬰吞固定蚊帳別針　3cm生鏽金屬倒掛食道中段！

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

首都保衛戰！進市場需「刷臉」　北京朝陽推科技防疫

替鮭魚喊冤！陸疾控專家：北京疫情來自「中間宿主」可能性為零

廣東宣布：14天內有高風險地區人員「集中隔離14天」

陸18日發行「抗疫特別國債」　採「市場化發行」個人也能購買

北京市5天106人確診　官方：形勢十分嚴峻「要確保首都安全！」

陸疾控中心專家：北京形勢嚴峻　未來3天是疫情關鍵！

省際客運暫停！　河北、山東停駛往北京部份班線

上海：「來自或途經」大陸高風險地區者全集中隔離14天

北京已有11間市場關閉！官方展開「食安大檢查」抽驗肉類海鮮

10個月大嬰吞固定蚊帳別針　3cm生鏽金屬倒掛食道中段！

新Lexus IS「帥氣房車」登場　LSS+2.5輔助系統、懸吊優化牛肉多

朱學恆／磐石艦懲處的邏輯謬誤

中職／在洋基也看過測試會　味全外籍教練讚身體素質好

高雄偵查佐心臟病住院開刀　7天後康復返家赫見醫囑「死亡出院」

快訊／誆聽唱歌治肺炎！中華中正黨「少龍」涉性侵女信徒　檢起出8000萬贓款

超像AirPods！蘭芝氣墊粉餅外型美呆　粉紅、粉綠各有功能

共機頻闖我防空識別區　空軍：捍衛主權領土「不升高衝突」

首都保衛戰！進市場需「刷臉」　北京朝陽推科技防疫

恐嚇護理師「小心點，我有學過泰拳」吸毒男判刑4月定讞

超邪惡焦糖鮭魚！台中高CP值日料　味噌湯、小菜免費無限嗑

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

大陸熱門新聞

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

北京確診破百「5天106例」！　全市進入緊急狀態

26歲女遇真命天子！想壞壞驚見殘忍真相

陸國防部回應美C-40A飛越台領空

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

北京再爆疫情　專家曝傳染性強過武漢

陸專家驚見北京病毒「來自歐洲」！趙立堅回應

失戀女搭機發酒瘋　一拳打裂飛機舷窗

陸專家：未來3天北京病例數決定疫情走向

15年閨蜜變婆婆！　美魔女嫁給「小15歲老公」

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡

北京官方：48歲女病患症狀為「關節不適」

爽喝山泉水！他鼻癢求診夾出蠕動螞蟥

一打開門「樓梯消失了」　租客傻眼「只剩空洞」：房東沒通知！

更多熱門

相關新聞

環保節能車奪冠　大葉邁向7連霸

環保節能車奪冠　大葉邁向7連霸

SAE中華民國自動機工程學會舉辦環保節能車大賽，大葉大學已經蟬聯6連霸冠軍，今年因應新冠肺炎防疫，改為靜態比賽，學生車輛製作、造型創意能力深受評審肯定，電動車「TRANSFORM」獲頒優等，省油車「SurBlazers」榮獲佳作，再次榮獲車輛製作獎冠軍。

醫療、電子物流需求暢旺　台驊：下半年空運運價將高於去年同期

醫療、電子物流需求暢旺　台驊：下半年空運運價將高於去年同期

北京5天106人確診　官方：形勢十分嚴峻

北京5天106人確診　官方：形勢十分嚴峻

北京已關閉11間市場！展開「食安大檢查」

北京已關閉11間市場！展開「食安大檢查」

上海：來自或途經高風險地區者集中隔離14天

上海：來自或途經高風險地區者集中隔離14天

關鍵字：

新冠肺炎抗疫特別國債國債

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

中600萬頭獎卻遺失　結局驚天逆轉

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面