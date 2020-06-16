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三倍券可付「學雜費、掛號費」...網吐槽：超複雜　一張圖看懂了

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▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者周亭瑋／綜合報導

振興三倍券7月15日將上路，雖然原則上排除電商，但官方放寬列出「白名單」，把具有「線上付費、實地體驗」的廠商納入，而之前存有疑義的項目，例如學費、彩券、掛號費等，也都納入可使用的範圍。

在三倍券上路前，官員指出，原則上電商排除在外，不過「線上付費、實地體驗」的廠商將納入適用範圍，包括藝文、體育活動、訂房網、線上叫車等，「將採雙軌進行，由相關部會主動列舉，也會讓業者自行申請。」

請繼續往下閱讀...

至於「類帳單」部分，學雜費、掛號費與不具禮券性質的餐廳現金抵用券都納入適用範圍，但僅限實體付款購買，線上支付的學校學雜費、私立補習班等則不可。

▲三倍券。（圖／記者周亭瑋製表）

▲電商被列入白名單的部分，也開放使用了。（圖／記者周亭瑋製表）

值得一提的是，雖然「儲值、儲值交易」依舊不可使用，但台鐵、高鐵有使用期限的回數票不在此限；另外在線上服務方面，Uber、計程車APP等手機叫車服務也納入可用範圍；最後，彩券因為是公益消費，所以也開放了。

對此，網友們正反評價兩極，「不是要振興嗎？拿來付學雜費、掛號費？這樣可振興經濟嗎」、「政府的錢不好領，限制霧煞煞」」、「越來越複雜了！求求偉大的政府，直接發2000塊現金給我不行嗎」、「讚喔！大家一起來使用」、「有些線上可用、有些線上又不可用，簡直擾民」。

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